¡A la pista!: Colapinto dio las primeras vueltas en el Alpine A526 que usará en la Fórmula 1

El argentino puso primera, en una práctica que no estaba en los planes del año. Usó el nuevo auto, con la decoración del 2025. (Alpine)

A menos de una semana del inicio de las primeras pruebas de pretemporada, previstas desde el 26 al 30 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Alpine salió a la pista en Silverstone con el A526 que utilizará este año en la máxima categoría. Sí, Franco Colapinto dio las primeras vueltas en el auto con el que buscará mayor protagonismo en la Fórmula 1.

El equipo, cuya sede en Enstone se encuentra a solamente 40 kilómetros del circuito que recibe cada año al Gran Premio de Gran Bretaña, llevó adelante el shakedown del nuevo coche en una jornada lluviosa en la que utilizó la decoración del monoplaza del año pasado, ya que la presentación oficial del auto será el viernes.

Alpine se convirtió así en el cuarto equipo en poner en pista su monoplaza para la temporada 2026, tras el test inicial que realizaron Audi y Cadillac -en Barcelona y Silverstone, respectivamente,- y Racing Bulls en la jornada del martes en Imola.

Luego del estreno en pista del A526, Alpine tiene previsto realizar el lanzamiento del equipo para la temporada 2026 de Fórmula 1, con un evento especial sobre un crucero en las costas de Barcelona, esto debido a la asociación de la escudería con la empresa MSC.

Todas las fichas puestas al 2026

Alpine realizó una gran apuesta para la temporada que viene de Fórmula 1 al haber abandonado muy temprano en 2025 el desarrollo del coche del año pasado para centrar todos sus esfuerzos en el monoplaza de 2026 con el objetivo de aprovechar el gran cambio reglamentario que entrará en vigencia para chasis y motores.

Gasly, Briatore y Colapinto, en la sede de tierras británicas. (Alpine)

Justamente el área de la unidad de potencia marca un gran cambio para la escudería que lidera Flavio Briatore, ya que por primera Alpine pasará a ser un equipo cliente de Mercedes tras abandonar el programa de motores oficiales de Renault.

Para Colapinto, 2026 marca la primera vez que el piloto argentino podrá realizar la pretemporada y arrancar el campeonato de F1 desde el principio, tras haber debutado en agosto de 2024 con el equipo Williams en el Gran Premio de Italia y luego incorporarse como titular a Alpine en mayo de 2025 a partir del Gran Premio de Emilia Romagna.