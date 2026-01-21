Cerúndolo y Etcheverry sacaron pasaje para la tercera ronda en el Abierto de Australia

Sólido desde el fondo y rápido para ganar. Cerúndolo despachó a Dzumhur en 1h37m. (AP)

Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo atravesaron diferentes situaciones, pero cumplieron con el objetivo y están en la tercera ronda del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada tenística. Tomy dejó en el camino al británico Arthur Fery por 7-6 (4), 6-1 y 6-3, mientras que el porteño ni se despeinó para superar a Damir Dzumhur por un categórico 6-3, 6-2 y 6-1.

Con su triunfo ante Fery, Etcheverry no sólo ha conseguido regresar a tercera ronda del torneo de Melbourne, sino que también logró sumar victorias consecutivas de cuadro principal en el ATP Tour por primera vez desde octubre. La última vez había sido en el 250 de Estocolmo.

En el debut fue ante el serbio Miomir Kecmanovic, al que le remontó un 1-2 en sets. Y en la madrugada de hoy ante Fery, proveniente de la fase previa y verdugo en primera ronda del italiano Flavio Cobolli, vigésimo preclasificado.

“El año pasado fue duro, pero ahora he vuelto a sonreír, a disfrutar de mi tenis. Soy un privilegiado de poder hacer lo que más me gusta”, dijo Tomy en entrevista en pista con ESPN. En la misma le pidieron que calificara en una frase su Australian Open 2026, y el argentino dijo: “El renacer”.

Calor y cambio de pilcha. Tomás no ganaba dos partidos seguidos desde octubre. (AP)

Cerúndolo, un relojito

Francisco Cerúndolo cedió su servicio en el juego inicial ante Damir Dzumhur, pero después fue demoledor. No volvió a perder su saque y apenas cedió seis games para meterse en la tercera rueda de Australia y repetir lo de las temporadas 2023 y 2025.

El cabeza de serie Nº 18 firmó una de sus mejores presentaciones en Grand Slams. Tanto así que ha logrado el triunfo más rápido de su carrera en partidos completos de cuadro principal en majors. Apenas necesitó una hora y 37 minutos para avanzar.

Fran jugó un partido perfecto y sueña con la segunda semana. (AP)

Su récord personal anterior lo había alcanzado hace un año al batir a Alexander Bublik en una hora y 49 minutos. ¿Cómo ha logrado bajar tanto tiempo? Evitando los largos peloteos (apenas 17 puntos fueron de más de nueve impactos) y buscando dañar todo el tiempo. Por algo terminó con muchos más tiros ganadores que su rival (31 contra 11).

Ahora el 21 del mundo cuenta con cinco avances a tercera ronda de Grand Slam. Buscando su primera vez en octavos de este torneo, el argentino medirá en la próxima ronda a Andrey Rublev, quien viene de derrotar al portugués Jaime Faria por 6-4, 6-3, 4-6, 7-5.

La racha se cortó con Comesaña

Francisco Comesaña (68° del ranking) lo dio todo y más, pero no pudo ante Frances Tiafoe (34°), que se llevó la victoria por 6-4, 6-3 y 4-6 y 6-2 para avanzar a la tercera ronda del Australian Open. El marplatense jugó un gran partido, pero el estadounidense fue certero en los momentos determinantes del partido y ahora tendrá una difícil misión ante Alex de Miñaur, el local que sacó del torneo al serbio Hamad Medjedovic en cuatro sets: 6-7 (5), 6-2, 6-2 y 6-1.