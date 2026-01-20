Franco Colapinto, con pilcha nueva y listo para la exótica presentación del Alpine A526

Alpine presentó la indumentaria oficial que utilizará durante la temporada 2026 de la Fórmula 1 y, obviamente, eligió a Franco Colapinto y Pierre Gasly como modelos para darla a conocer. El anuncio se realizó a través de las redes sociales de la escudería francesa, que continúa con su agenda de lanzamientos de cara al nuevo campeonato. El próximo paso, que genera mucha expectativa, pasará por conocer el flamante auto que el argentino utilizará en un año clave.

El equipo mostró el Team Kit 2026, desarrollado por la marca Castore, mediante una publicación en la que acompañó las imágenes con un breve mensaje: “Otra pieza más del rompecabezas. Presentamos nuestro Castore 2026 Team Kit oficial. Disponible pronto”. La indumentaria será la que utilicen pilotos y miembros del equipo durante toda la temporada.

Así será la presentación del Alpine A526

La escudería francesa está enfocada en la presentación de su flamante monoplaza, el A526. El evento está previsto para este viernes 23 de enero y se llevará a cabo en un escenario poco habitual: un barco sobre las aguas del Mar Balear, frente a las costas de Barcelona, con la presencia de ambos pilotos.

A diferencia del evento conjunto del año pasado en Londres, cuando la categoría celebró su 75° aniversario, en esta oportunidad cada tam decidió realizar su lanzamiento. La primera fue Red Bull, que reveló su monoplaza en pleno vuelo, con una avioneta que destapó el vehículo mientras sobrevolaba Detroit, Estados Unidos, sede elegida por su alianza con Ford.

¡Que se levante ese telón! El viernes se hará la exotica presentación del auto que manejará Colapinto.

El evento contará con la presencia de figuras clave del equipo, como Gasly y Colapinto, además del liderazgo estratégico a cargo de Flavio Briatore y Steve Nielsen. También participarán invitados especiales de las marcas patrocinadoras, en una puesta en escena pensada para combinar marketing, innovación y espectáculo.

Los próximos pasos de Colapinto en Alpine

En el plano técnico, la escudería realizará el shakedown del A526 en Silverstone, paso previo a la presentación oficial del diseño del auto en el Circuito de Barcelona-Cataluña. Ahí, será la primera prueba formal de Colapinto.

Franco y la cuenta regresiva para una temporada clave.

Esas pruebas privadas se desarrollarán desde el 26 hasta el 30 de este mes, aunque cada equipo sólo podrá girar en tres días y habrá información limitada. Desde el 11 al 13 de febrero, serán los primeros tests oficiales de pretemporada en Sakhir, Bahréin, con transmisión en vivo. Entre el 18 y 20 irá la segunda tanda de ensayos, también en Bahréin y abiertos a la prensa. Y el 8 de marzo, la hora de la verdad, con el arranque del certamen en el Gran Premio de Australia, en Melbourne.