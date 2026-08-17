En una definición para el infarto, Nahuel Kriger ganó la quinta del Motocross del Sur en La Barda

En una jornada a full, con más de 1.500 personas en La Barda de Neuquén, Nahuel Kriger logró la victoria en la división principal del campeonato de Motocross del Sur. Todo se definió en el último giro y el vencedor dejó en el camino a Luciano Righi.

La definición de MX1 fue realmente apasionante. Kriger protagonizó una intensa disputa con Righi y se hizo de la punta en la vuelta final, ante el delirio del público presente en el Coliseo capitalino. Pablo Galletta completó el podio en el quinto capítulo del certamen.

Righi, Kriger y Galletta, el podio de la división principal.

En MX2, el primer lugar quedó en manos de Vicente Díaz, seguido por Sebastián Figueroa y Franco Stremel, quienes también tuvieron un cierre muy intenso, con incógnitas hasta el cierre. En MX Intermedia, Lautaro Alarcón sacó ventajas sobre Fernando Romero y Paul Olmos.

Formativos y expertos

La actividad también tuvo una gran participación en las categorías formativas y de experiencia. En MX Endurista, Alex Pino fue el ganador, seguido por Nahuel Hernández y Lucas Cisterna, mientras que en MX Principiante, Jonathan Quintana prevaleció sobre Bruno Cardozo y Nicolás Lucero terminó tercero.

En MX 50 CC, Santino Roth ganó las dos mangas y se llevó el primer lugar, acompañado en el podio por Genaro Barroso y Giovani Pizarro. Santino Chirino fue el vencedor de MX 65, con Martiniano Zanotti y Josefina Zanotti en el top 3.

Buenas carreras y mucho público, Un combo que se repite en el Coliseo.

La MX 85 tuvo como vencedor a Gonzalo Parra, seguido por Benjamín Iribas y Tobías Ferreyra. En MX 85 BCC, Valentino Betancur se quedó con la primera posición, mientras que Tadeo Indaco y Donato Colucci completaron el podio. Y en MX FMX, Agostina Monsalve fue la única participante y se quedó con el primer lugar.

Entre los pilotos de más experiencia, MX Master A tuvo como ganador a Osvaldo Pérez, seguido por Matías Sacne y Matías Blanc. En Master B, Javier Venialgo fue primero, Gerardo Ríos terminó segundo y Ariel Nonel tercero. Y la Master C, Marcelo Giménez se quedó con la victoria, acompañado por César Mieres y Ramiro Zamora.