Cipolletti refuerza los controles a Uber sin habilitación municipal: qué necesitas saber para registrarte

Durante el fin de semana detectaron siete vehículos sin el registro municipal. Foto: municipal de Cipolletti.

La Municipalidad de Cipolletti continúa reforzando los controles sobre todas las modalidades de transporte de pasajeros como Uber que circulan en la ciudad, con el objetivo de garantizar que los vecinos viajen en vehículos habilitados, identificados y que cumplan con las condiciones de seguridad establecidas por la normativa vigente.

En los últimos operativos, la Dirección de Transporte detectó siete vehículos que prestaban servicios mediante Uber sin contar con habilitación municipal ni estar inscriptos en la base de datos del Municipio. Cinco fueron identificados en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus y otros dos en la zona de Plaza San Martín.

El dato vuelve a poner en primer plano una diferencia importante: Uber está habilitado para funcionar en Cipolletti, pero los vehículos y las personas que prestan el servicio deben cumplir con el régimen municipal.

Quienes tengan dudas sobre los requisitos o quieran regularizar su situación pueden acercarse al Municipio para recibir mayor asesoramiento sobre el trámite y las condiciones para prestar el servicio.

Los requisitos para trabajar con Uber en Cipolletti

La normativa permite el funcionamiento de Uber y otras aplicaciones, pero establece que los titulares de los vehículos y los conductores deben inscribirse ante el Municipio. Para los propietarios se exige DNI, inscripción fiscal, antecedentes provinciales y nacionales, certificados que acrediten que no integran los registros de deudores alimentarios ni de violencia familiar o de género, seguro de responsabilidad civil y documentación que demuestre que el vehículo no tiene inhibiciones, denuncias de robo ni embargos.

Los vehículos deben estar radicados en Río Negro, tener menos de siete años de antigüedad, contar con calefacción y aire acondicionado y aprobar la Revisión Técnica cada seis meses. Una vez habilitados, reciben una oblea con código QR que identifica al titular, al vehículo y a los conductores asociados.

Los conductores, que pueden ser titulares o personas designadas, deben acreditar identidad, antecedentes e inscripción fiscal y contar con licencia profesional D1, con un plazo de gracia de seis meses para obtenerla. Cada vehículo puede tener hasta cuatro conductores asociados y la habilitación debe renovarse cada dos años. Además, solo pueden realizar viajes solicitados mediante la aplicación: no pueden captar pasajeros en la vía pública.

Continúan los controles a Uber en Cipolletti

Desde Fiscalización señalaron que el objetivo no es impedir que los conductores trabajen con la plataforma, sino que puedan hacerlo dentro del marco establecido.

El secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, explicó que “desde el Municipio venimos brindando todas las herramientas y acompañando a los choferes de Uber para que puedan registrarse, empadronarse y trabajar dentro de la normativa”, sostuvo.

Zúñiga remarcó que la intención es que puedan desarrollar la actividad, pero con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Desde el área anticiparon que los controles continuarán y serán rigurosos con los vehículos que trabajen sin habilitación o fuera del registro municipal. “Las herramientas están y estamos acompañando a quienes quieren regularizarse. Pero también vamos a ser rigurosos con los controles”, advirtió Zúñiga.