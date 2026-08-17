Avenida Mandalari: la municipalidad de Neuquén presentó los estudios técnicos ante la justicia para reactivar la obra

Las obras fueron adjudicadas en junio y en julio comenzó la ejecución de la avenida Mandalari (foto Cecilia Maletti)



«Presentamos toda la documentación técnica, ambiental y dominial que acredita que la obra respeta cada parámetro legal y ambiental solicitado», sostuvo el secretario de Gobierno y Coordinación, Hacienda y Planificación Financiera, Juan Hurtado, respecto a la obra suspendida por orden de la jueza María Cecilia Gómez, en una medida precautelar.

La avenida Mandalari, que tiene un plazo de ejecución de seis meses, no tiene actividad en estos días ern el Parque Norte.

Se combinaron las condiciones climáticas de lluvia con una medida de suspender «por breve lapso» adoptada por el fuero contencioso administrativo, que hizo lugar a un pedido de vecinas y vecinos autoconvocados que frenar la ejecución de los trabajos con una cautelar, hasta que se presenten en audiencia pública los estudios medio ambientales.

A través de un comunicado de prensa, el gobierno capitalino expresó que la comuna «presentó ante la Justicia toda la documentación vinculada a la obra de pavimentación que se ejecuta en la avenida Mandalari, un corredor estratégico para la conectividad y el desarrollo urbano del sector norte de la ciudad».

En el escrito oficial, Hurtado precisó que la comuna «puso a disposición de las autoridades judiciales el informe de impacto ambiental, la mensura y el detalle exhaustivo del proyecto de infraestructura». El comunicado advierte que «con este paso, el gobierno municipal dejó acreditado el cumplimiento pleno de las normativas vigentes de un desarrollo que responde a un reclamo histórico de las familias de la zona y a la planificación del crecimiento de la capital».

La municipalidad presentó los estudios técnicos y ambientales en la justicia (foto archivo Cecilia Maletti)

Los avales ciudadanos de la obra

El municipio de Neuquén indicó que la ejecución de la Mandalari «cuenta con el impulso y acompañamiento de las comisiones vecinales de Rincón de Emilio y 14 de Octubre, cuyos residentes destacaron la importancia de reordenar la convivencia entre automovilistas, peatones, corredores y ciclistas, al tiempo que valoraron la pacificación del tránsito que generarán las rotondas en un sector de intensa actividad recreativa y deportiva».

En el escrito oficial se destacó que la avenida «contempla la pavimentación de una traza histórica de 66 años de existencia. La intervención requiere una inversión municipal de 7.000 millones de pesos, financiada en su totalidad con recursos propios derivados del superávit de las cuentas públicas, en el marco del plan Orgullo Neuquino».

Cuál es el trazado de la avenida Mandalari

En un extenso comunicado de prensa, la comuna detalló aspectos del proyecto ejecutivo como que «abarca la consolidación de la traza entre las calles Jesús María y la bajada a Rincón de Emilio, conectando el sector de Riavitz con Favaloro y garantizando una vía alternativa de evacuación y circulación ágil para los barrios Rincón de Emilio, Rincón del Río, Rincón Club de Campo y 14 de Octubre«.

La información oficial aclaró que el trazado de la obra «fue rectificado e integrado íntegramente dentro de tierras municipales, tras contar con la aprobación unánime del Concejo Deliberante». Se abundó en que «la mensura técnica previa permitió ajustar el recorrido para evitar cualquier tipo de afectación a terrenos pertenecientes a la Universidad Nacional del Comahue».

Y según describió el funcionario municipal «es una obra transformadora para la capital que más crece, ejecutada gracias a una gestión eficiente y a tener las cuentas ordenadas que nos permiten invertir el superávit en soluciones definitivas para la gente».

Como se había advertido con anterioridad, el municipio aseguró que los estudios ambientales que respaldan el proyecto licitado «ratificaron que la arteria se ubica estrictamente fuera de los límites del Área Natural Protegida de Parque Norte, garantizando el cuidado del entorno natural y jerarquizando una vía pública de uso cotidiano».

Los pluviales que son parte del proyecto ejecutivo

Según se describió en el comunicado de la comuna, el proyecto destacó que a obra prevé una calzada pavimentada de 12 metros de ancho con la utilización de concreto flexible en la mayor parte de su extensión y tramos de hormigón rígido en los sectores de mayor exigencia, como las rotondas de reordenamiento vial en los cruces de Jesús María y el acceso a Rincón del Río y la pista de motocross.



La infraestructura «prioriza la movilidad sustentable y la seguridad peatonal mediante la construcción de veredas de 5 metros de ancho en el margen norte y veredas continuas a ambos lados de la calzada, equipadas con rampas de accesibilidad para personas con movilidad reducida», se destacó



Señaló la comuna que la traza sumará una ciclovía de 2 metros de ancho en la margen sur «que se conectará directamente con la red de circuitos de Parque Norte, complementada con moderna iluminación led, señalización horizontal y vertical, parquización y la adecuación» de las redes aéreas de servicios.

Se enfatrizó que los trabajos resolverán «el histórico problema de escurrimiento de las aguas de riego que bajan de Parque Norte y las escorrentías del sector de bardas», en tanto indicaron que en esa zona, la pendiente tiene 45 metros de desnivel. «La planificación incluye conductos pluviales en ambas márgenes, cordones cuneta, badenes y la construcción de canales abiertos de hormigón armado ubicados a 600 metros del acceso a Rincón de Emilio«, se recordó. ‎