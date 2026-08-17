Remate de bienes oficiales en Neuquén: dos municipios y un ente provincial subastarán 16 vehículos

El Ente de Termas será uno de los organismos que rematará vehículos. Foto: gentileza.

Dos municipios y un organismo estatal de Neuquén se preparan para rematar parte de sus activos en desuso por medio de subastas públicas.

La convocatoria fue anunciada en el Boletín Oficial del viernes y abarca a las gobiernos comunales de Villa Pehuenia – Moquehue y Tricao Malal, además del Ente Provincial de Termas del Neuquén (Eproten).

Entre las tres entidades se rematarán 16 rodados, desde camionetas y minibuses hasta camiones y tractores. También se sacará a la venta en uno de los casos un variado lote de maquinarias y herramientas.

Un organismo provincial renovará su flota

La primera convocatoria estará a cargo del Eproten y será conducido por el martillero Néstor Cubitto este viernes 21 de agosto a las 14 en la calle Bejarano al 1.200 en la ciudad de Neuquén, con exhibición previa los días 19 y 20 de agosto de 14 a 16.

Se subastarán tres vehículos con el objetivo de renovar la flota comercial y operativa: una Ford Ranger 4×4 (base de $11.200.000) y dos Mercedes Benz Sprinter (bases de $38.000.000 y $27.000.000).

Además, saldrá a la venta un lote único en bloque de bienes muebles fuera de uso con una base de $1.782.000, el cual agrupa herramientas industriales, máquinas de taller, equipos de gimnasio, aparatos médicos y equipamiento gastronómico.

Según se informó, el plazo de cancelación total mediante depósito o transferencia será de siete días hábiles, sumado a un 10% de comisión para el martillero en el acto.

Las subastas en Villa Pehuenia y Tricao Malal: bases y condiciones

La Municipalidad de Villa Pehuenia – Moquehue, en tanto, realizará su remate el viernes 28 de agosto, a partir de las 15, en el salón del Rotary Club de Zapala en la calle Pulmarí al 601. La compulsa, que estará a cargo del martillero Darío Rafael Ludueña, subastará un camión Volkswagen 13.180 año 2013 (base de $32.250.000), una camioneta Ford Transit CH año 2018 (base de $21.000.000) y una Berlingo Furgón 2016 (base de $9.000.000).

Los interesados podrán revisar las unidades en Zapala los días 24 y 25 de agosto de 15:00 a 17:00 horas. En este caso, los adjudicatarios deberán abonar un 20% de seña en el acto más el 10% de comisión, debiendo saldar el resto dentro de los diez días hábiles tras la ratificación del Concejo Deliberante local.

Por su parte la municipalidad de Tricao Malal, con permiso de la ordenanza 2480/26, organizará un remate el próximo 4 de septiembre de 2026 en un predio sobre la calle San Martín de la localidad.

La comuna pondrá a la venta cuatro Ford Ranger modelos 2001, 2004, 2005 y 2010; una Mercedes Benz Sprinter 2009, un camión Mercedes Benz 1517 modelo 1978, un camión Volkswagen 13.180 modelo 2005, una pick up Toyota 2012, un camión Iveco 320E18T modelo 2006 y un tractor Fiat 400 sin año detallado.

Los compradores deberán abonar una seña del 20% en el acto y el saldo restante en el transcurso de los 3 días hábiles posteriores. El pago se podrá hacer en efectivo, transferencia o con un depósito bancario a nombre de la municipalidad. También se cobrará una comisión del 10% a favor de la martillera.

Los rodados serán exhibidos el 28 de agosto, de 15 a 17.