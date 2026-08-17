Javier Milei presentará el Presupuesto 2027 en Diputados: los cambios de dinámicas en el Congreso

La Cámara de Diputas ya recibió el comunicado oficial, el próximo domingo 15 de septiembre, fecha límite establecida por la Ley de Administración Financiera. el presidente Javier Milei volverá al espacio que marcó su debut en la política profesional para presentar en persona el proyecto de Presupuesto 2027.

La decisión del mandatario rompe con la tradición parlamentaria de delegar la exposición en el ministro de Economía, Luis Caputo, evitándole al funcionario el sometimiento a las preguntas y cruces de las bancadas opositoras en comisiones.

Blindaje a Caputo y un formato a la medida del oficialismo

Según lo publicado por Infobae, al igual que en la presentación del ejercicio 2025, Milei asumirá en soledad la vocería de la «ley de leyes». La jugada administrativa le permite al Poder Ejecutivo controlar el tono del mensaje y eludir la dinámica de debate bilateral.

Técnicamente, la visita presidencial se encuadra como un informe ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, lo que habilitará la presencia de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), mientras que se prevé una asistencia acotada de la oposición.

El adelanto enviado al Congreso anticipa un ciclo de estabilización para el trienio 2027-2029, con desaceleración inflacionaria, recuperación del consumo privado y rebote del PBI impulsado por la inversión y el sector exportador.

La ausencia de Caputo en el recinto busca clausurar las consultas sobre el financiamiento de la deuda y la distribución de los giros discrecionales.

La rosca del «kilómetros por votos» con las provincias

Más allá de los números generales, el ingreso del Presupuesto 2027 se dará en simultáneo con la embestida de la Casa Rosada para eliminar o suspender las elecciones PASO, una iniciativa para la que el oficialismo aún no reúne la mayoría calificada de 129 votos.

En ese terreno, las planillas de obras públicas e inversión federal se transforman en la moneda de cambio central con las provincias tras tres años de paralización de los proyectos nacionales: “Reaparece la clásica política de los kilómetros por votos. El Gobierno sabe que si no abre el grifo de las obras para los distritos, los gobernadores no van a entregar las primarias”, graficó con acidez un diputado de la oposición dialoguista.

El dilema estratégico para Balcarce 50 radica en que la mayoría de los mandatarios provinciales proyecta desdoblar sus comicios locales. El envío de partidas del Tesoro podría terminar financiando la consolidación de los oficialismos provinciales frente a candidatos libertarios que, sin la boleta presidencial de Milei al lado, perderán tracción electoral.