«Acompañar al capitán»: el gesto de la Selección Argentina para estar junto a Lionel Messi tras la muerte de su papá

Jorge Messi falleció a los 68 años este sábado 8 de agosto tras batallar contra una dura enfermedad. Frente al doloroso desenlace, Lionel Messi, junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, arribó a última hora del sábado a la ciudad de Rosario para darle el último adiós a su padre.

Apenas se conoció la noticia, los integrantes del seleccionado nacional se movilizaron para no dejar solo a su capitán en el momento más difícil de su vida. El encargado de confirmarlo públicamente fue Leandro Paredes, quien anunció que viajarán a la ciudad santafesina para estar presentes junto a la familia.

«Le va a hacer bien que estemos ahí»: la confirmación de Paredes

Tras el empate entre Boca y Vélez por la cuarta fecha del Torneo Clausura, el mediocampista xeneize habló en zona mixta sobre el estrecho vínculo que lo une al rosarino, con quien compartió no solo la camiseta albiceleste sino también vestuario en el París Saint-Germain:

“No pude hablar con él. Sé que está viajando, así que estoy esperando a que llegue para poder acompañarlo en este momento, que seguramente le haga bien que estemos ahí”, expresó el volante central de la Selección.

Quiénes viajan a Rosario: el círculo íntimo del plantel

Se espera la presencia masiva de los futbolistas que se encuentran actualmente compitiendo en el país y que forman parte del riñón más cercano del Diez:

Los rosarinos y referentes: Ángel Di María (Rosario Central) y Nicolás Otamendi (River) encabezan la nómina de los primeros en acercarse.

(Rosario Central) y (River) encabezan la nómina de los primeros en acercarse. El bloque millonario: se sumarán Marcos Acuña , Gonzalo Montiel , Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta .

se sumarán , , y . A la espera de confirmación: no se descarta que otros integrantes del plantel que militan en el exterior viajen de urgencia en vuelos privados para acompañar a la familia durante la jornada.

Homenajes de De Paul en Miami y el mensaje de Luis Suárez

El impacto por la muerte de Jorge Messi cruzó fronteras de inmediato con emotivos gestos en la Leagues Cup y en las plataformas digitales: