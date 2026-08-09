Así fue la llegada de Lionel Messi a Rosario para despedir a su padre Jorge

Apenas enterado de la triste y dolorsa noticia de la desaparición física de su padre, Lionel Messi se embarcó junto a los suyos en su jet privado y emprendió rumbo hacia su Rosario natal para darle el último adiós a Jorge, el hombre que lo cuidó, guió y acompañó desde el primer día.

Liberado por Inter Miami, que anoche disputó el segundo encuentro de la Leagues Cup, el astro del fútbol mundial partió a media mañana de ayer desde Fort Lauderdale, donde reside en los Estados Unidos, aterrizando pasadas las 20:40 en el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”.

Tras bajar de la aeronave privada, poco antes de las 21, la familia Messi se subió a una camioneta negra para trasladarse al cementerio privado El Prado Cementerio Parque, donde despedirán los restos de su padre en una ceremonia íntima. En tanto que, pasadas las 22, una camioneta con dos coronas de flores que fueron enviadas en nombre de la Selección Argentina y la AFA.

“La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi. Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le enviamos el abrazo más sentido, cálido y afectuoso. ¡Mucha fuerza!”, expresó el comunicado de AFA. Uno de las tantas salutaciones al «10» en este duro momento.

Según comunicó el Sanatorio Centro de Rosario en la víspera, Jorge falleció el sábado 8 de agosto a las 2 de la mañana a los 68 años. Y si bien la ceremonia será íntima y a puertas cerradas, muchos fanáticos se agolparon en las puertas del cementerio en donde se espera que descansen los restos de su padre, para acompañar a la Pulga.