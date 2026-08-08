Lionel Messi despidió a su padre Jorge en Rosario acompañado por familiares y amigos

Argentina y el mundo deportivo están de luto tras conocerse la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi. De acuerdo con la información revelada por los sitios Infobae y Olé, falleció este viernes por la noche en un sanatorio de la ciudad de Rosario. El empresario y representante del capitán de la selección argentina tenía 68 años y atravesaba un delicado cuadro de salud. En esta nota, la cobertura minuto a minuto.

Murió Jorge Messi La Selección Argentina y la AFA enviaron una corona de flores para despedir a Jorge Messi Mientras que la familia Messi permanece reunida en el cementerio privado El Prado Cementerio Parque para darle el último adiós a Jorge Messi, pasadas las 22.00 horas arribó una camioneta con dos coronas de flores que fueron enviadas en nombre de la Selección Argentina y la AFA. Lionel Messi ya está junto a su familia para despedir a su papá Jorge El capitán de la Selección llegó al país cerca de las 21. El padre de Leo atravesaba una grave enfermedad. Fue el hombre que acompañó al capitán de la Selección desde Rosario hasta la cima del fútbol mundial.

Lionel Messi llegó al país. Foto: AFP De Paul le dedicó el gol a Messi Rodrigo De Paul puso el 1-0 de Inter Miami ante monterrey en la Leagues Cup y lo celebró luciendo el dorsal de su amigo. Lionel Messi llegó a Rosario para participar de la despedida de su papá Jorge El avión que trasladó el Diez desde Estados Unidos aterrizó a las 20.40 en Rosario. Rosario despide a Jorge Messi: banderas, mensajes y el silencio respetuoso del barrio donde se crio Lionel armaron un altar en la entrada de la casa donde creció el astro para honrar la memoria de su padre, Jorge Messi, quien Fanáticos de Lionel Messidonde creció el astro para honrar la memoria de su padre, Jorge Messi, quien murió este sábado en un sanatorio de Rosario . En el barrio La Bajada de la ciudad santafesina, los seguidores entregaron banderas y camisetas con emotivos mensajes de condolencias. Lionel Messi arribará a Rosario después de las 20 para despedir a su padre Lionel Messi arribaría este sábado a Rosario entre las 20 y las 20.30 para acompañar a su familia y despedir a su padre, Jorge Messi, quien falleció a los 68 años luego de atravesar un delicado estado de salud durante los últimos meses.

Según la información preliminar, no habría una ceremonia velatoria pública y la intención de la familia sería atravesar las próximas horas bajo absoluta reserva, alejada de la exposición pública. El emotivo mensaje del Chiqui Tapia El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, expresó su pesar por la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, y publicó un sentido mensaje en el que destacó su papel fundamental tanto en la carrera como en la formación personal del capitán de la Selección argentina.



“Jorge hizo todo bien. Estuvo cuando había que estar, acompañó cuando había que acompañar y sostuvo cuando más hacía falta”, expresó Tapia en uno de los pasajes más emotivos de su despedida. La reacción de Milei tras la muerte de Jorge Messi El presidente Javier Milei lamentó el fallecimiento de Jorge Messi y destacó el esfuerzo de Lionel Messi por darle una alegría a los argentinos mientras atravesaba el delicado estado de salud de su padre.



En un mensaje publicado en Instagram, cuestionó a quienes fueron “anti-Messi” y calificó al capitán de la Selección como “el ser humano más grande de la historia del país”.



Jorge Messi murió este sábado a los 68 años en Rosario, según informó el Sanatorio Centro, que no brindó detalles sobre las causas del fallecimiento por respeto a la privacidad de la familia. El día que tuvieron que pagar 432 mil euros para evitar la prisión Messi y su padre Jorge Messi fueron declarados culpables de haber cometido tres delitos contra la Hacienda pública española relacionados con los derechos de imagen del astro argentino.



Esto implicaba una pena de 21 meses de prisión para el capitán de la Selección argentina -quien jugaba en el Barcelona en ese entonces- y 15 meses de prisión para su papá. Ver más. En julio de 2016, Lionelde haber cometido tres delitos contra la Hacienda pública española relacionados con los derechos de imagen del astro argentino.Esto implicaba unade la Selección argentina -quien jugaba en el Barcelona en ese entonces- y 15 meses de prisión para su papá. Las últimas apariciones de Jorge Messi luego de atravesar una larga enfermedad. Empresario, representante y administrador de la carrera del capitán de la Selección argentina, había reducido sus apariciones públicas en los últimos meses debido a su delicado estado de salud.



Según detalló La Nación, su última presencia pública en Rosario había sido el 28 de marzo, cuando asistió al estadio Gabino Sosa para acompañar a Leones FC, el club de la familia que preside Matías Messi. Leer más. Este sábado se confirmó la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, a los 68 años,Empresario, representante y administrador de la carrera del capitán de la Selección argentina,en los últimos meses debido a su delicado estado de salud.Según detalló La Nación,, cuando asistió al estadio Gabino Sosa para acompañar a Leones FC, el club de la familia que preside Matías Messi. La última declaración de Messi sobre su padre grave deterioro de su estado de salud, por el que permanecía bajo tratamiento médico.



Su situación había trascendido en junio, cuando Lionel contó que atravesaba días difíciles, y pese a una mejoría inicial y su alta médica, su cuadro se complicó en los últimos días hasta su fallecimiento. Ver más. Jorge Messi, padre de Lionel Messi, murió en Rosario tras un, por el que permanecía bajo tratamiento médico.Su situación había trascendido en junio, cuando, y pese a una mejoría inicial y su alta médica, su cuadro se complicó en los últimos días hasta su fallecimiento. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario RÍO NEGRO (@rionegrocomar) El emotivo mensaje de Barcelona Barcelona expresó este sábado su “más sincero pésame” por la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, y acompañó a toda la familia con un comunicado oficial en el que destacó especialmente el papel que tuvo desde los primeros años de la carrera del astro argentino en España.



“Nuestro más sentido pésame. Descanse en paz, Jorge Messi”, publicó la institución catalana junto a una imagen del comunicado y un lazo negro sobre el escudo del club. Ver más. El FCpor la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, y acompañó a toda la familia con un comunicado oficial en el quedesde los primeros años de la carrera del astro argentino en España.“Nuestro más sentido pésame.junto a una imagen del comunicado y un lazo negro sobre el escudo del club. La despedida de Jorge Messi en Rosario despedida íntima y bajo un fuerte hermetismo en Rosario, luego de la muerte del padre y representante de Lionel Messi a los 68 años.



Según la información que trascendió durante las últimas horas, no estaría previsto realizar un velatorio abierto al público. La intención del círculo más cercano sería atravesar la despedida en absoluta privacidad y evitar la exposición que podría provocar la presencia del capitán de la Selección argentina. Ver más. La familia de Jorge Messi prepara una, luego de la muerte del padre y representante de Lionel Messi a los 68 años.Según la información que trascendió durante las últimas horas, no estaría previsto realizar un velatorio abierto al público. La intención del círculo más cercano seríaque podría provocar la presencia del capitán de la Selección argentina. Messi arribará a Rosario para despedir a su padre Lionel Messi arribaría este sábado a Rosario entre las 20 y las 20.30 para acompañar a su familia y despedir a su padre, Jorge Messi, quien falleció a los 68 años luego de atravesar un delicado estado de salud durante los últimos meses. Habrá un minuto de silencio en todo el fútbol argentino La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresó este sábado su pesar por el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, y resolvió que se realice un minuto de silencio antes de todos los partidos que se disputen en las distintas categorías del fútbol nacional.



“La Asociación del Fútbol Argentino, con su presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi”, manifestó la entidad mediante un comunicado difundido bajo la consigna “Profundo Dolor”. Newell’s despidió a Jorge Messi con un emotivo mensaje emotivo comunicado por la muerte de Jorge Messi, a quien le agradeció «por enseñarle a amar estos colores» a su hijo Lionel Messi.



«El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario», comenzó el comunicado del club rosarino del cual es hincha la familia Messi. Leé más. Newell’s publicó un, a quien le agradeció «por enseñarle a amar estos colores» a su hijo Lionel Messi.«El Club Atlético, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario», comenzó el comunicado del club rosarino del cual es hincha la familia Messi. El homenaje de Newell’s a Jorge Messi. Foto: NA La repercusión en los principales medios del mundo muerte de Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, trascendió rápidamente las fronteras de la Argentina y se convirtió en noticia en algunos de los principales medios internacionales. Diarios y portales de España, Reino Unido y distintos países de América Latina reflejaron este sábado el fallecimiento del empresario argentino a los 68 años en Rosario. La, trascendió rápidamente las fronteras de la Argentina y se convirtió enDiarios y portales de España, Reino Unido y distintos países de América Latina reflejaron este sábado el fallecimiento del empresario argentino a los 68 años en Rosario. La servilleta que convenció a Jorge Messi Messi atravesaba uno de los momentos más decisivos de su vida. Lionel tenía apenas 13 años cuando viajó a España para realizar una prueba en Barcelona. Su talento había causado una enorme impresión, pero, pese a las buenas sensaciones que dejó en los entrenamientos, la dirigencia del club catalán demoraba la decisión definitiva sobre su incorporación. Leer más. A fines de 2000, la familiaLionel tenía apenas 13 años cuando viajó a España para realizar una prueba en Barcelona. Su talento había causado una enorme impresión, pero, pese a las buenas sensaciones que dejó en los entrenamientos, la dirigencia del club catalán demoraba la decisión definitiva sobre su incorporación. Messi viaja a Rosario Lionel Messi viajará a Rosario tras conocerse la muerte de su padre, Jorge Messi, quien falleció este sábado a los 68 años mientras permanecía internado en un sanatorio de la ciudad santafesina.



El capitán de la Selección argentina regresará así a su ciudad natal para acompañar a su familia en uno de los momentos más dolorosos de su vida.



Jorge Messi no solo fue una figura central dentro de la familia, sino también representante y uno de los principales hombres de confianza del futbolista durante prácticamente toda su carrera profesional. tras conocerse la muerte de su padre, Jorge Messi, quien falleció este sábado a los 68 años mientras permanecía internado en un sanatorio de la ciudad santafesina.para acompañar a su familia en uno de los momentos más dolorosos de su vida.Jorge Messi no solo fue una figura central dentro de la familia, sinodel futbolista durante prácticamente toda su carrera profesional.

Murió Jorge Messi

Durante las primeras horas de este sábado, la noticia sobre el fallecimiento de Jorge Messi cobró fuerte repercusión en los medios argentinos, confirmándose de manera oficial a media mañana. El padre del capitán de la Selección argentina venía luchando contra una dura enfermedad, motivo por el cual estuvo internado inclusive durante el desarrollo del Mundial 2026.

El deseo de compartir tiempo con su padre —a quien no veía desde que se sumó a la concentración del equipo en Kansas City— fue una de las principales razones por las que Lionel Messi regresó a la Argentina y fue directo a Rosario. Las lágrimas del capitán tras su primer gol ante Argelia fueron el primer indicio del delicado momento familiar que estaba atravesando.

Jorge permaneció internado y luego continuó su recuperación en su casa de Rosario, siempre acompañado por su esposa Celia, quien por este motivo tampoco viajó a acompañar a Lionel Messi durante el Mundial.

Cabe recordar que, en medio de la competencia, se vivió un momento incómodo pero evitable a raíz de una falsa noticia difundida en medios alternativos que afirmaba su fallecimiento el 18 de junio. Ese mismo día, mientras el papá de Leo aún luchaba contra la enfermedad, la familia se vio obligada a emitir un comunicado oficial para desmentir la información.