Lionel Messi despidió a su padre Jorge en Rosario acompañado por familiares y amigos
El empresario y representante del capitán de la selección argentina tenía 68 años y atravesaba un delicado cuadro de salud. Messi llegó al país pasadas las 20:30 y despidió a su papá con familiares y amigos.
Argentina y el mundo deportivo están de luto tras conocerse la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi. De acuerdo con la información revelada por los sitios Infobae y Olé, falleció este viernes por la noche en un sanatorio de la ciudad de Rosario. El empresario y representante del capitán de la selección argentina tenía 68 años y atravesaba un delicado cuadro de salud. En esta nota, la cobertura minuto a minuto.
Murió Jorge Messi
La Selección Argentina y la AFA enviaron una corona de flores para despedir a Jorge Messi
Lionel Messi ya está junto a su familia para despedir a su papá Jorge
De Paul le dedicó el gol a Messi
Lionel Messi llegó a Rosario para participar de la despedida de su papá Jorge
Rosario despide a Jorge Messi: banderas, mensajes y el silencio respetuoso del barrio donde se crio Lionel
Lionel Messi arribará a Rosario después de las 20 para despedir a su padre
Según la información preliminar, no habría una ceremonia velatoria pública y la intención de la familia sería atravesar las próximas horas bajo absoluta reserva, alejada de la exposición pública.
El emotivo mensaje del Chiqui Tapia
“Jorge hizo todo bien. Estuvo cuando había que estar, acompañó cuando había que acompañar y sostuvo cuando más hacía falta”, expresó Tapia en uno de los pasajes más emotivos de su despedida.
La reacción de Milei tras la muerte de Jorge Messi
En un mensaje publicado en Instagram, cuestionó a quienes fueron “anti-Messi” y calificó al capitán de la Selección como “el ser humano más grande de la historia del país”.
Jorge Messi murió este sábado a los 68 años en Rosario, según informó el Sanatorio Centro, que no brindó detalles sobre las causas del fallecimiento por respeto a la privacidad de la familia.
El día que tuvieron que pagar 432 mil euros para evitar la prisión
Esto implicaba una pena de 21 meses de prisión para el capitán de la Selección argentina -quien jugaba en el Barcelona en ese entonces- y 15 meses de prisión para su papá. Ver más.
Las últimas apariciones de Jorge Messi
Según detalló La Nación, su última presencia pública en Rosario había sido el 28 de marzo, cuando asistió al estadio Gabino Sosa para acompañar a Leones FC, el club de la familia que preside Matías Messi. Leer más.
La última declaración de Messi sobre su padre
Su situación había trascendido en junio, cuando Lionel contó que atravesaba días difíciles, y pese a una mejoría inicial y su alta médica, su cuadro se complicó en los últimos días hasta su fallecimiento. Ver más.
El emotivo mensaje de Barcelona
“Nuestro más sentido pésame. Descanse en paz, Jorge Messi”, publicó la institución catalana junto a una imagen del comunicado y un lazo negro sobre el escudo del club. Ver más.
La despedida de Jorge Messi en Rosario
Según la información que trascendió durante las últimas horas, no estaría previsto realizar un velatorio abierto al público. La intención del círculo más cercano sería atravesar la despedida en absoluta privacidad y evitar la exposición que podría provocar la presencia del capitán de la Selección argentina. Ver más.
Messi arribará a Rosario para despedir a su padre
Habrá un minuto de silencio en todo el fútbol argentino
“La Asociación del Fútbol Argentino, con su presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi”, manifestó la entidad mediante un comunicado difundido bajo la consigna “Profundo Dolor”.
Newell’s despidió a Jorge Messi con un emotivo mensaje
«El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario», comenzó el comunicado del club rosarino del cual es hincha la familia Messi. Leé más.
La repercusión en los principales medios del mundo
La servilleta que convenció a Jorge Messi
Messi viaja a Rosario
El capitán de la Selección argentina regresará así a su ciudad natal para acompañar a su familia en uno de los momentos más dolorosos de su vida.
Jorge Messi no solo fue una figura central dentro de la familia, sino también representante y uno de los principales hombres de confianza del futbolista durante prácticamente toda su carrera profesional.
Murió Jorge Messi
Durante las primeras horas de este sábado, la noticia sobre el fallecimiento de Jorge Messi cobró fuerte repercusión en los medios argentinos, confirmándose de manera oficial a media mañana. El padre del capitán de la Selección argentina venía luchando contra una dura enfermedad, motivo por el cual estuvo internado inclusive durante el desarrollo del Mundial 2026.
El deseo de compartir tiempo con su padre —a quien no veía desde que se sumó a la concentración del equipo en Kansas City— fue una de las principales razones por las que Lionel Messi regresó a la Argentina y fue directo a Rosario. Las lágrimas del capitán tras su primer gol ante Argelia fueron el primer indicio del delicado momento familiar que estaba atravesando.
Jorge permaneció internado y luego continuó su recuperación en su casa de Rosario, siempre acompañado por su esposa Celia, quien por este motivo tampoco viajó a acompañar a Lionel Messi durante el Mundial.
Cabe recordar que, en medio de la competencia, se vivió un momento incómodo pero evitable a raíz de una falsa noticia difundida en medios alternativos que afirmaba su fallecimiento el 18 de junio. Ese mismo día, mientras el papá de Leo aún luchaba contra la enfermedad, la familia se vio obligada a emitir un comunicado oficial para desmentir la información.
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