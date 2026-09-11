Afuera las locales y final perfecta en el US Open: Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina

El US Open 2026 tendrá su final perfecta. La bielorrusa Aryna Sabalenka, que va por su tercer título consecutivo, y la kazaja Elena Rybakina, flamante N° 1 de la WTA, irán por la corona en el cuarto y último Grand Slam de la temporada. Las dos mejores jugadoras de la temporada animarán otro capítulo de un duelo que llegó para quedarse. Y ambas vencieron a las referentes locales.

Rybakina superó a Coco Gauff por 3-6, 6-4 y 6-4, tras 2h9m de tensión y desenlace cerrado. Estados Unidos se quedó sin la final que soñaba, porque más temprano, Sabalenka dio cuenta de la otra ilusión norteamericana, Jessica Pegula, a la que superó por 7-5 y 6-2.

Pura potencia. Aryna fue de menor a mayor y logró una victoria incuestionable. (AP)

La kazaja, que a los 28 años llegó a la cima del escalafón, jugará su primera final en New York, aunque ya sabe lo que es ganar títulos de este calibre, porque fue campeona en Wimbledon 2022 y Australia 2026.

“Después del primer set sentí que tuve un buen comienzo en el segundo con el quiebre a mi favor. Pero siempre hay nervios, Coco es una gran jugadora y es un enorme desafío jugar contra ella, es difícil imponer condiciones”, afirmó la N° 1. “Me dije que tenía que luchar y jugar mi mejor tenis. Creo que fue una gran batalla. Sé que la gente quería que ganara Coco, pero intenté mantenerme enfocada, ser agresiva”, agrego.

Elena ya ganó Wimbledon y Australia. Ahora quiere el US Open. (AP)

Sabalenka no dejó dudas

Campeona del torneo en 2024 y 2025, Sabalenka va por la triple corona en el cemento de Nueva York. Se aseguró esa posibilidad luego de un trabajo con pocas fisuras. Quebró en el momento justo en el primer parcial y jugó en su mejor nivel durante el segundo ante una Pegula que en el cierre hizo lo que pudo desde el fondo de la cancha.

Pegula hizo un gran primer set, pero después no pudo con la potencia de la bielorrusa. (AP)

Después del partido, la bielorrusa habló de lo que significa perder el primer puesto del ranking tras casi dos años: “Entiendo perfectamente lo difícil que es alcanzar el número 1. Implica muchísimo trabajo, y siempre fue una de mis metas. Pero ahora mismo no hay mucho que pueda hacer al respecto: no lo hice bien a mediados de temporada. Elena se lo quedó y jugó muy bien”, soltó.

De este modo, Sabalenka se convirtió en la primera jugadora en llegar a ocho finales consecutivas en Grand Slams sobre canchas rápidas, lo que incluye los abiertos de Australia y Estados Unidos, una marca con la que superó a Steffi Graf, Martina Hingis y Novak Djokovic. Hasta aquí, ganó cuatro de las siete finales, en Melbourne 2023 y 2024, y los últimos dos años en la Gran Manzana.

Afuera las locales, adentro las dos mejores del planeta, se viene una gran final en el US Open. Todo se definirá el sábado 12 de septiembre, a partir de las 17. ¿Habrá tricampeona o la nueva N° 1 impondrá condiciones?

“Aryna es una jugadora increíble, jugó muy bien, así que yo necesitaré jugar mejor que lo que hice hoy, mantenerme agresiva, ir por mis tiros y aprovechar las oportunidades. Quiero disfrutar esta final», afirmó Elena. Será el duelo 18° entre ambas y la ventaja es para Sabalenka por 10-7.