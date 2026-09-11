Mariana Nannis se quebró por Chiche Gelblung y lanzó una fuerte frase sobre su nieta

La mediática Mariana Nannis volvió a referirse al distanciamiento que mantiene con su hijo, Alex Caniggia, y sorprendió al hablar de su rol como abuela de Venezia, fruto de la relación del mediático con Melody Luz. Sin embargo, aclaró que en estos momentos su dolor pasa por otro lado: la muerte de Samuel “Chiche” Gelblung, a los 82 años.

Consultada sobre una posible reconciliación familiar, Nannis también mencionó a Charlotte Caniggia, actualmente en Gran Hermano. “Falta que Charlotte traiga la copa, venga para acá y la paseemos”, lanzó.

Mariana Nannis habló del distanciamiento con Alex Caniggia

En un tono más serio, Nannis volvió a reclamarle públicamente a Alex que se acerque a ella y aseguró que respeta la familia que su hijo decidió formar, aunque remarcó que eso no debería afectar el vínculo entre ambos.

“Falta Alexander y que se dé cuenta de que tiene a su madre. Respeto que tenga a su familia porque cada uno la tiene con quien quiere. Después de los 18 años y cuando somos mayores de edad, cada uno puede hacer lo que quiera y casarse con quien quiera, pero su madre siempre lo es”, expresó.

La mediática sostuvo que su hijo “todavía no se acercó” y volvió a poner sobre la mesa el conflicto por un departamento que, según explicó, le había prestado durante años.

“Le di la casa desde 2012, se la presté y yo pagaba los impuestos cuando era mi departamento. Se lo pedí durante dos años, él tenía otros departamentos”, aseguró.

El fuerte reclamo de Mariana Nannis por el departamento

Nannis también se mostró molesta por la manera en que, según considera, quedó expuesta públicamente a raíz del conflicto.

“Mariana Nannis siempre es la mala de la película porque nadie dice nada”, cuestionó. Luego aseguró que les prestó el departamento a sus hijos desde 2012 y apuntó contra su exmarido, Claudio Paul Caniggia, al preguntarse por qué no le reclamaban a él alguna de sus propiedades.

Qué dijo Mariana Nannis sobre ser abuela de Venezia

Uno de los momentos más contundentes llegó cuando le preguntaron por Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz, y por su vínculo como abuela.

“Eso no me interesa. Hablo porque falleció Chiche. El departamento, ser abuela o no serlo, no me tuvo ayer llorando toda la noche, sino que murió Chiche”, respondió.

De esta manera, Nannis dejó en claro que su conmoción estaba relacionada con la muerte de Gelblung, con quien aseguró haber mantenido un vínculo muy cercano.

Mariana Nannis se quebró al recordar a Chiche Gelblung

Con la voz quebrada, Nannis expresó el profundo dolor que le provocó la muerte del periodista y destacó la relación que mantuvieron.

“Llevo muchísimo llorando porque lo quise muchísimo a Chiche y siempre lo voy a llevar en mi corazón. Fue un ser de luz, una persona muy inteligente que se llevaba bien con todo el mundo y sacaba lo mejor de las personas. Lo valoro mucho y no importa en el plano que esté”, expresó.

Finalmente, resumió el momento que atraviesa con una frase contundente: “No lloro nunca, pero a él lo voy a seguir llorando. No me importa el departamento, que sea abuela, ni nada, sino que perdí a un amigo”.