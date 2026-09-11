Necrológicas de hoy, viernes 11 de septiembre de 2026

MELLA, LUISA Falleció en Neuquén el día 8 de Septiembre a la edad de 86 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, serán velados en calle Bahia Blanca 546, a partir de las 10hs y serán inhumados a las 14:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

KRONENBERGER, PEDRO OSCAR Falleció en Neuquén el día 8 de Septiembre a la edad de 89 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 12:00 hs. en el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

RUBIÑOS, RAUL GREGORIO Falleció en Neuquén el día 8 de Septiembre a la edad de 84 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 11:00 hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

GUALA, JOSE OSCAR Falleció en Neuquén el día 9 de Septiembre a la edad de 75 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos fueron inhumados el día de ayer a las 8:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén.