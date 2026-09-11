Necrológicas de hoy, viernes 11 de septiembre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, viernes 11 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
MELLA, LUISA
Falleció en Neuquén el día 8 de Septiembre a la edad de 86 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, serán velados en calle Bahia Blanca 546, a partir de las 10hs y serán inhumados a las 14:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
KRONENBERGER, PEDRO OSCAR
Falleció en Neuquén el día 8 de Septiembre a la edad de 89 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 12:00 hs. en el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
RUBIÑOS, RAUL GREGORIO
Falleció en Neuquén el día 8 de Septiembre a la edad de 84 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 11:00 hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
GUALA, JOSE OSCAR
Falleció en Neuquén el día 9 de Septiembre a la edad de 75 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos fueron inhumados el día de ayer a las 8:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén.
Méndez, María del Carmen
El Directorio y personal de Casino Magic Neuquén S.A. despiden con profundo pesar a María del Carmen Méndez, fallecida a los 90 años de edad en la Ciudad de Buenos Aires.Acompañamos en este doloroso momento a su hijo Eduardo Antonio Nanton, a sus familiares y seres queridos, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias.
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