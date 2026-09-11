Lluvias intensas y nieve, las alertas que marcan el viernes en Neuquén y Río Negro: cómo afecta el temporal al Alto Valle

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reiteró un combo de alertas que tendrá gran impacto en Neuquén y Río Negro. Detalló que una es por nieve y afectará principalmente a la región cordillerana, mientras que la otra es de lluvias intensas que alcanzará zonas del Alto Valle.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

El organismo nacional informó que el temporal de lluvia abarca zonas del este de Neuquén, precisamente la capital y sus alrededores. Las precipitaciones son de variada intensidad.

Además se «prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera local».

Respecto a la temperatura, el Alto Valle iniciará la jornada con 6°C, alcanzará una máxima de 7°C por la tarde y registrará una mínima nocturna de 5°C. Por su parte, el viento se mantendrá intenso, con ráfagas de hasta 70 km/h.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

General Roca: Mañana: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 6°C con vientos de 32 – 41 km/h con dirección predominantemente este y ráfagas de 60 – 69 km/h. Tarde: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 7°C con vientos de 32 – 41 km/h con dirección predominantemente sudeste y ráfagas de 60 – 69 km/h. Noche: Mayormente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 5°C con vientos de 32 – 41 km/h con dirección predominantemente sudeste y ráfagas de 51 – 59 km/h.

Neuquén: Mañana: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 6°C con vientos de 32 – 41 km/h con dirección predominantemente este y ráfagas de 60 – 69 km/h. Tarde: Lluvias con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 7°C con vientos de 32 – 41 km/h con dirección predominantemente sudeste y ráfagas de 60 – 69 km/h. Noche: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 3°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente este y ráfagas de 51 – 59 km/h.



El pronóstico del tiempo para la cordillera

La cordillera será la más complicada este viernes, sobre todo el sector neuquino. De acuerdo al SMN, «el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad».

Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual y en zona de meseta se esperan valores de nieve acumulada entre 5 y 30 cm. No se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas mas bajas.

En cuanto a la temperatura, la mañana comenzará con -1 °C y la temperatura alcanzará un pico de apenas 5°C por la tarde, para luego registrar un marcado descenso hacia la noche.

El viento se mantendrá constante entre los 13 y 32 km/h, con ráfagas de hasta 60 km/h, principalmente durante el turno vespertino

Estas son las condiciones en ciudades como Bariloche y Villa La Angostura:

Bariloche: Mañana: Lluvias y nevadas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará -1°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente este y ráfagas de 51 – 59 km/h. Tarde: Lluvias y nevadas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 5°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente este. No se prevén ráfagas significativas. Noche: Parcialmente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de -2°C con vientos de 7 – 12 km/h con dirección predominantemente sudeste. No se prevén ráfagas significativas.

Villa La Angostura: Mañana: Nevadas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará -1°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente este y ráfagas de 51 – 59 km/h. Tarde: Lluvias y nevadas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 4°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente este. No se prevén ráfagas significativas. Noche: Parcialmente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de -2°C con vientos de 7 – 12 km/h con dirección predominantemente este. No se prevén ráfagas significativas.



El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina registrará fuertes ráfagas de viento y algunas precipitaciones. Según el organismo nacional, todo el sector este de la provincia experimentará velocidades de entre 23 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Las temperaturas descenderán: la máxima que llegará a los 9°C y la mínima nocturna se ubicará en 4°C.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: