La esposa de Bruce Willis habló sobre los cambios en la salud del actor: “Es difícil y doloroso”

El reconocido actor de Hollywood Bruce Willis, quien se retiró de la actuación tras presentar problemas de salud y recibir posteriormente un diagnóstico de demencia frontotemporal, continúa “muy presente” en la vida de su familia pese al avance de la enfermedad, según contó su esposa, Emma Heming Willis.

En marzo de 2022, la familia del protagonista de Duro de matar anunció que Willis se alejaba de su carrera después de que le diagnosticaran afasia, un trastorno neurológico que afecta la capacidad de comunicarse. En febrero de 2023, su familia informó que el diagnóstico había evolucionado a demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad neurodegenerativa.

Cómo está Bruce Willis hoy, según su esposa

En una entrevista con MS NOW, Emma Heming Willis habló sobre el presente del actor y reveló cómo atraviesan esta nueva etapa de su relación.

“Todavía tenemos muchísimos momentos hermosos de alegría y conexión”, aseguró. Para Heming, resulta importante visibilizar también esos momentos porque considera que existe una mirada predominantemente negativa alrededor de la demencia.

Desde que se conoció el diagnóstico de su esposo, Heming se convirtió en una activa defensora de la concientización sobre la demencia frontotemporal y reclama mayor acompañamiento tanto para quienes atraviesan la enfermedad como para sus cuidadores.

“Debemos tener cuidado y cambiar esa perspectiva”, sostuvo, y advirtió que cuando la demencia se convierte en un tema del que no se habla, “la persona que vive con la enfermedad y su cuidador no son vistos ni apoyados”.

Emma Heming habló del “duelo” que atraviesa la familia

La esposa de Willis también reconoció que la familia vive una suerte de duelo permanente mientras acompaña al actor ante los cambios que provoca la enfermedad.

“Es extremadamente difícil y doloroso. Es natural: todos queremos que nuestros seres queridos estén sanos, llenos de vida y sean quienes siempre fueron”, expresó.

Luego describió la complejidad del diagnóstico: “La demencia frontotemporal es una enfermedad devastadora que te va arrebatando cosas muy lentamente”.

¿Bruce Willis recuerda a su familia? La respuesta de Emma Heming

Heming también se refirió a una de las preguntas que recibe con frecuencia: si Bruce Willis todavía recuerda los momentos compartidos con sus seres queridos.

“Mi respuesta siempre es un rotundo sí. Bruce no tiene Alzheimer. Tiene demencia frontotemporal, que afecta a una parte completamente diferente del cerebro”, explicó.

En ese sentido, reclamó mayor información sobre los distintos tipos de demencia y cuestionó la manera en que muchas veces se aborda el tema públicamente.

“Ojalá se informaran sobre los diferentes tipos de demencia y aprendieran a describirlos con precisión, educando al público en lugar de alimentar el miedo y el estigma”, señaló.

El vínculo de Bruce Willis con sus cinco hijas

Bruce Willis es padre de cinco hijas. Con Emma Heming tuvo a Mabel y Evelyn, mientras que de su matrimonio con Demi Moore nacieron Rumer, Scout y Tallulah.

Según Heming, las cinco lograron construir y mantener un vínculo particular con su padre a medida que la familia se adapta a los cambios que produjo la enfermedad.

“Cada una de ellas ha forjado un vínculo único con él. Es increíble porque las cinco son completamente diferentes, pero comparten la misma base: Bruce siempre fue una presencia increíblemente sólida e inquebrantable en sus vidas”, concluyó.