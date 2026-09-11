Cierre temporal de Pino Hachado por hielo y nieve: el estado de los otros pasos a Chile hoy, 11 de septiembre
Vialidad Nacional informó el cierre de Pino Hachado este viernes 11 de septiembre. A continuación, el detalle actualizado sobre el estado de las rutas y el resto de los cruces hacia Chile ubicados en Neuquén y Río Negro, una guía clave para transitar por la cordillera.
Las rutas y los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron otra jornada complicada por las condiciones climáticas. La situación afectó principalmente los cruces fronterizos con Chile y diversos tramos cordilleranos.
Ante la presencia de hielo y nieve sobre la calzada, Vialidad Nacional recomendó extremar las precauciones al circular este viernes 11 de septiembre.
Cierre total de Pino Hachado: el estado de los pasos a Chile
Vialidad informó el cierre temporal y preventivo de Pino Hachado. A través de un informe emitido a las 07:00 se comunicó que el paso se encuentra intransitable debido a que la calzada amaneció con hielo y nieve.
Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este 11 de septiembre de 2026:
|Paso Fronterizo
|Provincia / Ruta de Acceso
|Estado al 11/09/2026
|Horario de Atención
|Observaciones e Indicaciones Oficiales
|Cardenal Samoré
|Neuquén / Río Negro (RN 231 / Villa La Angostura)
|HABILITADO con precaución
|09:00 a 19:00 hs
|Calzada despejada con bajas temperaturas y posible formación de hielo en sectores altos. Pronóstico de lluvias y nevadas. Portación obligatoria de cadenas físicas.
|Mamuil Malal
|Neuquén (RP 60 / Junín de los Andes)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 19:00 hs
|Tramo de ripio con acumulación de barro y heladas matinales. Baja adherencia en calzada. Uso obligatorio de cadenas físicas.
|Icalma
|Neuquén (RP 13 / Villa Pehuenia)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 19:00 hs
|Sectores con nieve acumulada e hielo en el acceso por Batea Mahuida. Portación obligatoria de cadenas. Habilitado para vehículos menores y 4×4.
|Hua Hum
|Neuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 20:00 hs
|Paso mixto (terrestre y lacustre). Calzada de ripio poceada con barro y parches de hielo. Cadenas obligatorias y reserva previa en barcaza para el lado chileno.
|Pérez Rosales
|Río Negro (Bariloche / Puerto Blest)
|HABILITADO
|08:00 a 18:00 hs
|Paso lacustre/turístico operativo con normalidad, sujeto a las condiciones de navegabilidad en el lago Nahuel Huapi y Lago Todos los Santos.
|Pichachén
|Neuquén (RP 6 / El Cholar)
|INHABILITADO / CERRADO
|Temporada invernal
|Inhabilitado por período de veda invernal debido a la acumulación de nieve en la alta montaña.
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