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Cierre temporal de Pino Hachado por hielo y nieve: el estado de los otros pasos a Chile hoy, 11 de septiembre

Vialidad Nacional informó el cierre de Pino Hachado este viernes 11 de septiembre. A continuación, el detalle actualizado sobre el estado de las rutas y el resto de los cruces hacia Chile ubicados en Neuquén y Río Negro, una guía clave para transitar por la cordillera.

Redacción

Por Redacción

El estado oficial de rutas y pasos a Chile.

El estado oficial de rutas y pasos a Chile.

Las rutas y los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron otra jornada complicada por las condiciones climáticas. La situación afectó principalmente los cruces fronterizos con Chile y diversos tramos cordilleranos.

Ante la presencia de hielo y nieve sobre la calzada, Vialidad Nacional recomendó extremar las precauciones al circular este viernes 11 de septiembre.

Cierre total de Pino Hachado: el estado de los pasos a Chile

Vialidad informó el cierre temporal y preventivo de Pino Hachado. A través de un informe emitido a las 07:00 se comunicó que el paso se encuentra intransitable debido a que la calzada amaneció con hielo y nieve.

Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este 11 de septiembre de 2026:

Paso FronterizoProvincia / Ruta de AccesoEstado al 11/09/2026Horario de AtenciónObservaciones e Indicaciones Oficiales
Cardenal SamoréNeuquén / Río Negro (RN 231 / Villa La Angostura)HABILITADO con precaución09:00 a 19:00 hsCalzada despejada con bajas temperaturas y posible formación de hielo en sectores altos. Pronóstico de lluvias y nevadas. Portación obligatoria de cadenas físicas.
Mamuil MalalNeuquén (RP 60 / Junín de los Andes)HABILITADO con precaución08:00 a 19:00 hsTramo de ripio con acumulación de barro y heladas matinales. Baja adherencia en calzada. Uso obligatorio de cadenas físicas.
IcalmaNeuquén (RP 13 / Villa Pehuenia)HABILITADO con precaución08:00 a 19:00 hsSectores con nieve acumulada e hielo en el acceso por Batea Mahuida. Portación obligatoria de cadenas. Habilitado para vehículos menores y 4×4.
Hua HumNeuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)HABILITADO con precaución08:00 a 20:00 hsPaso mixto (terrestre y lacustre). Calzada de ripio poceada con barro y parches de hielo. Cadenas obligatorias y reserva previa en barcaza para el lado chileno.
Pérez RosalesRío Negro (Bariloche / Puerto Blest)HABILITADO08:00 a 18:00 hsPaso lacustre/turístico operativo con normalidad, sujeto a las condiciones de navegabilidad en el lago Nahuel Huapi y Lago Todos los Santos.
PichachénNeuquén (RP 6 / El Cholar)INHABILITADO / CERRADOTemporada invernalInhabilitado por período de veda invernal debido a la acumulación de nieve en la alta montaña.


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Las rutas y los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron otra jornada complicada por las condiciones climáticas. La situación afectó principalmente los cruces fronterizos con Chile y diversos tramos cordilleranos.

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