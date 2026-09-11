Cierre temporal de Pino Hachado por hielo y nieve: el estado de los otros pasos a Chile hoy, 11 de septiembre

El estado oficial de rutas y pasos a Chile.

Las rutas y los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron otra jornada complicada por las condiciones climáticas. La situación afectó principalmente los cruces fronterizos con Chile y diversos tramos cordilleranos.

Ante la presencia de hielo y nieve sobre la calzada, Vialidad Nacional recomendó extremar las precauciones al circular este viernes 11 de septiembre.

Cierre total de Pino Hachado: el estado de los pasos a Chile

Vialidad informó el cierre temporal y preventivo de Pino Hachado. A través de un informe emitido a las 07:00 se comunicó que el paso se encuentra intransitable debido a que la calzada amaneció con hielo y nieve.

Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este 11 de septiembre de 2026: