¡Alarma en Boca! Leandro Paredes se retiró con molestias físicas y preocupa de cara a la Sudamericana

"Me tiró" le expresó el volante de la Selección al médico Xeneize.

El mediocampista Leandro Paredes encendió las alarmas en Boca Juniors, durante el duelo ante Instituto por la duodécima fecha del Torneo Clausura Argentino 2026.

El capitán del Xeneize jugó apenas 16 minutos antes de abandonar el Mario Alberto Kempes de Córdoba acusando una molestia física, algo que genera preocupación para Rodolfo Arruabarrena de cara al venidero duelo de semifinal ante Vasco Da Gama por la Copa Sudamericana.

Paredes, que había comenzado el encuentro en el banco de suplentes, ingresó a los 55 minutos en reemplazo de Milton Delgado, pero apenas un cuarto de horas después debió recibir asistencia médica y dejar la cancha por una molestia muscular.

PREOCUPACIÓN TOTAL EN EL MUNDO BOCA: LEANDRO PAREDES SALIÓ LESIONADO TRAS 15 MINUTOS EN CANCHA VS. INSTITUTO. https://t.co/sgIVsZlCKj — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

Según informaron durante la transmisión televisiva, el “5” de la Selección Argentina sintió una molestia en el isquiotibial derecho y no pudo continuar. A los 71 minutos, dejó la cancha caminando y fue reemplazado por Santiago Ascacíbar.

Antes de salir, Paredes habló con el Vasco Arruabarrena, mientras el cuerpo técnico seguía de cerca la situación. Luego permaneció unos minutos en el banco de suplentes y finalmente se retiró hacia el vestuario, una señal de preocupación para Boca de cara a los próximos compromisos.

El Xeneize finalmente empató 2 a 2 con la Gloria en Córdoba. Fernando Alarcón había marcado el primero del equipo local, pero el ecuatoriano Enner Valencia marcó el 1-1 parcial. Ya en el complemento, Jonathan Galván adelantó a Instituto, hasta que el uruguayo Miguel Merentiel anotó el 2-2 definitivo.