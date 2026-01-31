Alcaraz-Djokovic, una final de ensueño en el Abierto de Australia: ¿a qué hora empieza?

Pase lo que pase este domingo en la Rod Laver Arena, no dejará indiferente a nadie. Carlos Alcaraz y Novak Djokovic no sólo tienen en su mano la posibilidad de celebrar un nuevo título de Grand Slam en el Abierto de Australia, también, escribir una página dorada más en el mundo del tenis. Tienen una cita con la historia del deporte. La acción comenzará a las 5:30 (hora argentina), con televisación de ESPN.

Entre el N° 1 del ranking y el diez veces campeón en Melbourne Park hay una brecha generacional de 16 años. Alcaraz, a sus 22, tratará de convertirse en el jugador más joven en completar el Grand Slam en la carrera; mientras que Djokovic, con 38, intentará sumar un major más al récord absoluto y dejar su cuenta personal en 25.

Paridad en el frente a frente

“Cada vez que nos enfrentamos jugamos por la historia”, reconoció Djokovic sobre su rivalidad ante Alcaraz. “En una final de Grand Slam hay mucho en juego, pero no es diferente a cualquier otro gran partido que juegue”, agregó el serbio que domina el historial por 5-4.

El capítulo en la última ronda del Abierto de Australia será el décimo que protagonicen cara a cara Alcaraz y Djokovic y el quinto con un trofeo en juego. Hasta el momento, ambos se reparten dos títulos cada uno. El español se coronó en la hierba de Wimbledon tanto en 2023 como en 2024, pero el serbio se tomó la revancha en el ATP Masters 1000 de Cincinnati 2023 y en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El pasado curso cruzaron sus caminos en dos ocasiones. La primera de ellas fue justo hace un año en Melbourne. Entonces, aún en cuartos de final, Djokovic logró darle la vuelta a un partido que empezó perdiendo por 4-6, 6-4, 6-3, 6-4. Unos meses más tarde, en el US Open, el murciano se vengó en semifinales por 6-4, 7-6(4), 6-2.

“En el futuro será difícil superar el desafío que supone derrotar a Sinner y Alcaraz al mejor de cinco sets en los Grand Slam”, admitió Djokovic, después de caer en Nueva York frente al español. “Creo que tengo más opciones al mejor de tres, pero al mejor de cinco es difícil”, agregó,

El desgaste físico

En Melbourne, Nole ya ha logrado cortar una racha de 19 victorias consecutivas de Sinner en el torneo, después de un duro y largo encuentro de cuatro horas y nueve minutos. Eso sí, en cuarta ronda no necesitó saltar a pista por la baja de Jakub Mensik (w.o) y en cuartos de final vio cómo Lorenzo Musetti se despedía en el tercer set, cuando el marcador estaba 4-6, 3-6, 3-1.

Pero Alcaraz tampoco se ha salvado del desgaste físico. Y es que el español necesitó cinco horas y 27 minutos para superar en un épico choque a cinco sets a Alexander Zverev.

“Biológicamente, creo que para él será un poco más fácil recuperarse”, señaló Djokovic sobre el desgaste físico previo a su partido con Alcaraz. “Mi preparación ha sido la adecuada y ya le gané aquí el año pasado, también en un partido exigente. Veremos lo frescos que podemos llegar”, siguió.

Cada una de las batallas que han librado Alcaraz y Djokovic han sido bien diferentes. La de este domingo, con un premio de 4.150.000 dólares para el campeón, está marcada por el desgaste físico y la ambición de protagonizar una hazaña sin precedentes. En la pista, intentarán llevarse al límite, con la intensidad de golpes que han mostrado durante esta quincena en Melbourne Park.