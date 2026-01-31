Elena Rybakina tumbó a la N° 1 y es la campeona del Abierto de Australia

La sangre fría de Elena Rybakina en los momentos clave acabó con Aryna Sabalenka y la kazaja, N° 5 del ranking se dio el gran gusto en Melbourne Park. Ganó el Abierto de Australia y logro su segundo título de Grand Slam. Fue 6-4, 4-6 y 6-4, para demostrar que es la mejor del momento, porque venía de ser campeona en el Master y extendió su racha en el inicio del 2026.

La kazaja había ganado ya Wimbledon en 2022, pero desde entonces solo había disputado otra final de un Grand Slam, en 2023 en Melbourne, donde perdió precisamente ante Sabalenka, la N°1 del planeta.

Paridad y primera ventaja para Elena

El primer set fue muy igualado y cayó del lado de la Rybakina al haber sabido aprovechar una de las dos ocasiones que tuvo para romper el servicio de su rival. Fue en el primer juego del partido y con ello Rybakina metió más presión a su rival, que tuvo dos bolas para igualar el partido en el octavo juego, pero la kazaja las salvó y mantuvo la ventaja para poner el primer parcial en su marcador.

Dinámica y respuesta de la N° 1

La dinámica del partido pudo haber cambiado en el segundo juego del segundo set, cuando Sabalenka dispuso de otras tres bolas de quiebre, pero que volvió a desperdiciar. Elena parecía infalible y la igualdad se mantuvo en todo el segundo set, un escenario peligroso para Sabalenka, pero la bielorrusa logró al fin el break en el décimo juego y llevó el partido a la tercera y definitiva manga.

Levantó un 0-3 y fue campeona

Rybakina acusó el golpe y se colocó 3-0 abajo en el tercer set, pero cuando parecía que Sabalenka estaba cerca del título, a la N°1 mundial le aparecieron los fastasmas que ya habían asomado en el pasado (como las finales de Australia y Roland Garros el año pasado). La kazaja, demostrando una gran fortaleza mental, ganó los siguientes cinco juegos, para tomar de nuevo la iniciativa y no dejar escapar el título.

Tragame tierra. Sabalenka falló demasiado en el tercero. (AFP)