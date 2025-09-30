Alcaraz ganó en Tokio, llegó a los 24 títulos y multiplica sus ganancias: cuántos millones ganó en 2025

Carlos Alcaraz atraviesa un 2025 soñado, este martes levantó el título 24° de su carrera en el Abierto de Japón y se consolidó como el mejor tenista del planeta. En una gira asiática hasta ahora inédita en su palmarés, el N° 1 del ranking se encargó de recordar una ambición gigantesca: dominar cualquier tramo del calendario para asentarse en la cima. Y en el medio, claro está, aumentó de manera considerable su cuenta bancaria.

El primer cabeza de serie afiló sus golpes para levantar el octavo título de la temporada, derrotando por 6-4 y 6-4 a Taylor Fritz, en un Ariake Colosseum repleto. El estadounidense, que había logrado derrotarlo días atrás en la Laver Cup, recibió una respuesta firme en uno de los eventos más emblemáticos del Lejano Oriente.

El español agranda su colección y se consolida como el N°1. (AP)

«Mi mejor temporada, sin lugar a dudas»

«Está siendo mi mejor temporada, sin lugar a dudas», dijo Alcaraz. «Ocho títulos, 10 finales,… Eso muestra lo duro que he trabajado para vivir estos momentos y cumplir mis objetivos. No empecé bien el año, sufrí emocionalmente,… Me siento orgulloso por la forma en que me he recuperado. Toda la gente que me rodea me ha ayudado a estar en esta posición», agregó el tenista español.

En una pista de condiciones rápidas, el español logró domar a uno de los jugadores más potentes del torneo. A sus 22 años, con un esplendor físico evidente, Alcaraz cruzó la pista con una confianza a prueba de bombas. Protegió su servicio con habilidad y coleccionó golpes ganadores de todo tipo.

A partir de su sólido servicio, Carlos logró una cómoda victoria. (AP)

Alcaraz agranda sus estadísticas

Alcaraz escribe una temporada memorable, donde ya ha establecido su mejor marca de victorias (67) y títulos (8). El tenista de Murcia, que añadió dos nuevos Grand Slam (Roland Garros, US Open) y tres ATP Masters 1000 (Montecarlo, Roma, Cincinnati) a su brillante palmarés, conquistó el tercer ATP 500 del 2025, sumando el triunfo nipón a los logrados en Róterdam y Queen’s Club.

Clasificado para las Nitto ATP Finals, los esfuerzos de Alcaraz se centran en lograr terminar el año como 1 del planeta por segunda vez en su carrera (2022). Tras conquistar el título en Tokio, el español aventaja a Jannik Sinner con 2.760 puntos. El italiano disputará este miércoles la final en Pekín.

Fritz le había ganado en la Rod Laver. Por los puntos y en una final, la historia fue diferente. (AP)

La imponente suma que acumula Alcaraz en 2025

Carlos Alcaraz lleva acumulados nada más y nada menos que 14.237.170 euros en lo que va de 2025. Esa suma aumentará considerablemente en caso de ganar más certámenes, pero lo que ya tiene asegurado es 1,5 millones de dólares más por participar en la Six Kings Slam, un certamen exhibición en Arabia Saudita que junta a seis de los mejores jugadores del mundo. Además, esos 14 millones y monedas sólo corresponden a los premios, sin contemplar sus diferentes contratos por publicidad.