La contundente advertencia de Carlos Alcaraz sobre Jannik Sinner: «Va a cambiar algo»

Carlos Alcaraz atraviesa un gran presente en el tenis, luego de consagrarse en la final del US Open ante el italiano Jannik Sinner. Sin embargo, el español no se tranquiliza con su logro y lanzó una advertencia sobre el juego del el número 2 del mundo.

Según planteó Alcaraz, Sinner crecerá en su juego de cara al futuro. «Sé que va a cambiar algo desde el último partido. Es lo mismo que hice yo cuando perdí contra él un par de veces. Tengo que estar preparado para ese cambio«, planteó en Tokio.

Luego de consagrarse en el Grand Slam estadounidense, el español apareció en el circuito esta semana en la capital de Japón. Mientras que Sinner se presentará en Pekín, antes de volverse a cruzar en el Masters 1.000 de Shanghái del 1 al 12 de octubre.

Ambos jugadores ya tienen un gran historial: se enfrentaron en 15 oportunidades, con diez victorias para el español, siete de ellas en sus últimos ocho duelos. En esta temporada disputaron las tres últimas finales de Grand Slam, con victorias para Alcaraz en Roland Garros y el US Open y de Sinner en Wimbledon. De esta manera, ambos tenistas se repartieron los últimos ocho títulos de Gran Slam.

Carlos Alcaraz y su rivalidad con Jannik Sinner

Por otra parte, el español se refirió a la rivalidad que mantiene con Sinner. En ese sentido, admitió que «va a más y diría que eso es genial para el tenis«.

Alcaraz opinó que 2025 está siendo «la mejor temporada» de su carrera. «Me he dado cuenta yo mismo de que he crecido mucho como jugador en la pista».

Mientras que Sinner reveló «haber reflexionado mucho» sobre cómo jugar contra Alcaraz y que por ello ha cambiado «muchas pequeñas cosas» en su juego. Luego de su caída en Nueva York, el italiano opinó que su juego era «muy previsible» y que contra Alcaraz «debes salir de tu zona de confort«.