Alcaraz mostró su magia y ganaron los candidatos en el Australian Open

Carlos Alcaraz enfrentó su mayor desafío hasta ahora en el Australian Open y aun así estuvo lejos de ver amenazada su ilusión de seguir con opciones de convertirse en el jugador más joven en completar el Grand Slam calendario. De hecho, ni siquiera sufrió rupturas. Después de triunfos en sets corridos en sus dos salidas anteriores ante Shevchenko y Nishioka, el español debió elevar su nivel para vencer al portugués Nuno Borges con parciales de 6-2, 6-4, 6-7 (3), 6-2 y garantizar su presencia en octavos por segundo año consecutivo.

«Extrañaba la Rod Laver», dijo sobre su regreso a esta pista y luego de jugar en la Margaret Court en sus dos duelos previos. «Estoy muy, muy feliz de poder jugar aquí una vez más. Intenté mostrar mi mejor tenis, realmente quería conseguir otra victoria aquí», agregó.

El cuatro veces campeón de Grand Slam supo gestionar la ventaja hasta que el reloj marcaba las dos horas y 55 minutos de juego, justo cuando selló su victoria 63° en GS. Aunque contó con un set perdido, estuvo llena de magia: voladas, tiros de espaldas y por entre las piernas, así como 54 tiros ganadores contra apenas 15 de su rival.

“Estoy muy contento de ver la casa llena viendo mis partidos», dijo Alcaraz sobre su espectacular tenis. «Es un privilegio sentir este cariño aquí en Australia, en la otra parte del mundo. Estoy tratando de jugar un tenis diferente, con diferentes tipos de golpes. Eso es lo que me hace disfrutar jugando al tenis, lo que me hace sonreír en la cancha y me ayuda a mostrar un tenis realmente bueno, y también a tratar de entretener a la gente, haciéndola feliz», cerró.

Djokovic y Zverev también pisaron firme

Novak Djokovic y Alexander Zverev se unieron a Carlos Alcaraz y también festejaron en el Australian Open. El serbio, superó al checo Tomáš Macháč por 6-1, 6-4 y 6-4; mientras que el alemán sigue en la pelea por conquistar su primer Grand Slam y venció al británico Jacob Fearnley por 6-3, 6-4 y 6-4.

Nole ya está en octavos de final.

Los principales resultados

Alexander Zverev (2°) a Jacob Fearnley, 6-3, 6-4 y 6-4.

Carlos Alcaraz (3°) a Nuno Borges, 6-2, 6-4, 6-7 (3) y 6-2.

Novak Djokovic (7°) a Tomáš Macháč, 6-1, 6-4 y 6-4.

Tommy Paul (11°) a Roberto Carballés, 7 (7)-6, 6-2 y 6-0.

Ugo Humbert (14°) a Arthur Fils, 4-6, 7-5, 6-4 y retiro.

Jiří Lehečka (24°) a Benjamin Bonzi, 6-2, 6-3 y 6-3.

Davidovich Fokina a JakubMensik, 6-3, 6-4, 7 (9)-6, 6-4 y 6-2.