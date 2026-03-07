Alcaraz y Francisco Cerúndolo debutan en el Masters 1000 de Indian Wells

Carlos Alcaraz viene invicto en 2026 y va en busca de su tercer título en el año.

Este sábado se completa la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells. Con los últimos tres argentinos con vida en cancha tras las derrotas de Ugo Carabelli y Etcheverry, lo destacado del día será el debut de Carlos Alcaraz, el número uno del mundo.

En la cancha 5 y desde las 16, Francisco Cerúndolo (19°) hará su debut ante el francés Bonzi (111°), proveniente de la Qualy. Será el primer enfrentamiento entre ambos. La mejor raqueta nacional debe llegar al menos a cuartos de final, para defender los puntos de la edición 2025.

Fran Cerúndolo viene de caer en semifinales del Chile Open.

Mas tarde, no antes de las 18:20, saldrá a la cancha Juan Manuel Cerúndolo (70°). El menor de los hermanos viene de vencer en un partidazo al neerlandés Van de Zandschulp y en segunda ronda se verá las caras contra el francés Rinderknech (28°).

Además, Solana Sierra (65°) jugará su partido de segunda ronda. La marplatense, única tenista argentina en el cuadro principal, se enfrentará a la rusa Andreeva (8°) por un lugar en la siguiente instancia.

El último argentino en acción durante la jornada será Sebastián Báez (23°). Sebita comenzó el torneo con un sólido triunfo en sets corridos ante Tseng y tendrá un difícil duelo desde las 22 ante el checo Lehecka (23°), con quien tiene un historial a favor de 2-1.

El partido del día será el de Carlos Alcaraz (1°). El español, campeón dos veces en el suelo californiano, comenzará su recorrido por el título frente al búlgaro Dimitrov (42°), en un partido con show garantizado. El encuentro comenzará no antes de las 19.