Franco Colapinto reveló el problema de Alpine en el GP de Australia: «Es muy difícil solucionarlo rápido»

Franco Colapinto no tuvo el arranque deseado en la nueva temporada de la Fórmula 1. Tras las buenas sensaciones que dejaron los test de pretemporada, la escudería francesa no mostró el nivel esperado hasta ahora en el Gran Premio de Australia.

Tal es así que el argentino largará 16° y Gasly saldrá 14°, cuando el objetivo del equipo de Flavio Briatore era estar al menos de la mitad de tabla para arriba. Luego de la Qualy, Franco dialogó con la prensa y explicó el por qué del flojo rendimiento de Alpine.

Colapinto (foto) y Gasly no estuvieron cerca de Q3.

«Tenemos una idea del problema, pero es muy difícil solucionarlo tan rápido. Lleva semanas de proceso diseñar una parte de un auto«, reveló, aunque no detalló cuál es la dificultad de Alpine en estas dos primeras jornadas.

«Son meses y semanas de diseño, después de elaboración en la fábrica. Entonces lleva tiempo mejorar estas cosas«, se sinceró, bajando a tierra la gran expectativa que hay en el equipo.

El pilarense recalcó que con el pasar de vueltas «te vas dando cuenta de las cosas que le faltan o de los problemas que tiene». Al piloto de Alpine le preguntaron cuál era el contraste con respecto a los test de pretemporada y rápidamente “Es totalmente distinto. Va a haber que trabajar para entender todas las diferencias. Creo que vamos por buen camino».

Luego, contó cuál era el objetivo de la escudería en la Qualy de Australia: «Queríamos luchar por estar muy cerca de la Q3 o dentro de la Q3, y aquí realmente no pudimos encontrar ese ritmo que habíamos tenido allá (en Bahréin)».

El argentino tuvo un pequeño despiste en Q1 pero pudo avanzar.

Colapinto manifestó que «es importante traer las mejoras rápido. Si bien el campeonato es largo, va a ser clave solucionarlo lo antes posible». Además, señaló que varias escuderías sorprendieron en este fin de semana: «Hay un par de equipos, por ejemplo Racing Bulls y Audi, que están muy fuertes comparados a nosotros».

También fue consultado por la carrera de este domingo, que será la primera en esta nueva era de la Fórmula 1: «Ojalá que haya un poquito de lío, para que haya un poco de emoción. No va a ser fácil aquí, aunque creo que tenemos buen ritmo de carrera. Pienso que las rectas largas van a ayudar, pero es difícil adelantar con estos autos sin DRS«.

El próximo objetivo es la carrera, que comenzará a las 1:00 AM del domingo (horario Argentina). Franco saldrá desde la 16° ubicación y tratará de meterse en la zona de puntos, aunque no será para nada fácil, teniendo en cuenta las diferentes variantes que pueden ocurrir en el primer gran desafío de esta nueva temporada.