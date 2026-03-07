El probable equipo de River para enfrentar a Huracan y la buena noticia que recibió el Chacho Coudet

Coudet no le dio descanso al plantel y tendrá una semana clave de entrenamientos.

A pesar del paro del futbol argentino, River no para y tendrá jornadas de entrenamientos claves durante el fin de semana. Chacho Coudet no le dio descanso al plantel y aprovechará para

Gracias a las inesperadas circunstancias, el nuevo DT de River podrá estar en contacto con los futbolistas y recién debutará el próximo jueves, cuando el Millonario visite a Huracán por la 10° fecha del Apertura.

La idea del entrenador en estos primeros compromisos será mantener la base de futbolistas que venían siendo titulares con el Muñeco Gallardo. Para enfrentar al Globo, el Chacho no metería muchas modificaciones con respecto al equipo que viene de empatar frente a Independiente Rivadavia.

También buscará levantar el nivel de varios futbolistas que no vienen atravesando un buen presente, como Maxi Salas, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo o Santiago Lencina. Además, le dará una chance a Fabricio Bustos, que había quedado totalmente relegado con Gallardo.

Pensando en ese duelo, la buena noticia del día es el regreso de Juan Fernando Quintero. El colombiano se recuperó de su lesión en el biceps femoral, sufrida en el partido frente a Vélez por la sexta fecha, y trabajó a la par de sus compañeros. Se espera que recibirá el alta en los próximos días.

Desde el cuerpo técnico, creen que podrá ser parte de la lista de convocados. Si el Chacho lo ve bien en los entrenamientos, Juanfer podría ser titular en el Ducó. Si no llega en buenas condiciones, su lugar lo ocuparía Giuliano Galoppo.

El colombiano no fue parte de los últimos partidos de Gallardo.

El equipo que tiene en mente para el debut es: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Juanfer Quintero o Giuliano Galoppo, Fausto Vera, Tomás Galván; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.