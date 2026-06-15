Alejandro Lanigau y Esteban Pach, vigencia y contundencia en el Prokart en Centenario

En el Kartódromo semipermanente emplazado en el autódromo de Centenario, el Prokart llevó a cabo la quinta fecha de su campeonato 2026. Alejandro Lanigau mostró su vigencia en la Super Sudam Senior, mientras que Esteban Pach fue contundente en la Super Sudam Master.

Tomás Massa, Benjamín Jara, Nicolás Morinigo, Blas García, Gastón Gómez, Valentín Marucci, Bautista González, Oscar Rebolledo y Juan Blanco completaron el cuadro de vencedores.

En la atractiva final de la Super Sudam Senior se impuso Alejandro Lanigau, que le sacó 7s8 al brasileño Matheus Lesse y 10s2 a Agustín Maraschini. Marcos Albert (que había ganado la serie) lideró desde el principio hasta la vuelta 13, momento en que recibió un toque de Juan Ignacio Alessi, quien luego fue recargado con tres puestos en el clasificador final. Esa circunstancia le allanó el camino a Lanigau, quien terminó viendo la bandera a cuadros en primer lugar.

Lanigau también había ganado la serie y la pole position fue para Mauricio Herbsonmer, quien en la final sufrió un toque de Gonzalo Castillo, finalmente excluido. Fue el primer triunfo de Lanigau en la temporada. La divisional tiene cinco ganadores diferentes en igual cantidad de carreras.

Un panorama diferente se da en la Super Sudam Master, dónde Esteban Pach consiguió su cuarto triunfo consecutivo. Esta vez le ganó por 2s3 a Pablo Arango y por 17s5 a Gustavo Bevilacqua.

Esteban Pach, ganador de la Super Sudam Master. (Foto: Gonzalo Vega -Prensa Prokart)

Pach y Arango se repartieron el dominio de la divisional durante todo el fin de semana, ya que la pole position fue para Arango y la serie para Pach. Luego del triunfo de Arango en la prefinal, Pach reapareció en la final y se quedó con el festejo mayor.

Tras la exclusión de Noah Vasicek por un toque en carrera, la victoria en la Junior 125 fue para Tomás Massa, quien fue escoltado por Tomás Bruno y Benjamín Cáceres. Tomás Bruno dominó todas las salidas a pista pero promediando la final fue superado por Vasicek y Massa. Tras la decisión de los comisarios, se tuvo que conformar con el segundo lugar. Para Tomás Massa fue el segundo triunfo de la temporada.

Tomas Massa, ganador en la Junior 125. (Foto: Gonzalo Vega -Prensa Prokart)

Otro que ganó por segunda vez en el año fue Benjamín Jara, quien ya había vencido en la segunda fecha en la Junior 150. Esta vez, le sacó 5s a Lautaro Reyes y 5s01 a Joaquín Troncoso, otros de los ganadores que tiene la divisional en la temporada. Lautaro Reyes se había quedado con la pole y la serie, pero Jara tuvo un gran domingo y se quedó con la prefinal y la final.

El misionero Nicolás Morinigo celebró su primer triunfo en la Varilleros. El oriundo de Eldorado le ganó la carrera más pareja del fin de semanas a Luciano Coseani, quien quedó a sólo 0s7 del triunfador. Tercero llegó Sebastián Reyes. Eric Douglas había hecho la pole position y Miguel López fue el más veloz en la prefinal. Douglas es el único que logró ganar dos carreras en esta primera parte del año.

Tras un par de años sin subirse a un karting, Blas García fue el vencedor en la 150 Pista. Detrás de él arribaron Francisco Chao y Jerónimo Peñuñuri. Agustín Maraschini se había quedado con la pole y Julián Riquelme con la prefinal, pero en la batería decisiva se tocaron y le allanaron el camino al retornado García. Finalmente, los comisarios recargaron a Maraschini por la maniobra. Sami Mendaña, que finalizó cuarto, es el único piloto que logró dos triunfos en el año.

Luego de la exclusión del propio Mendaña (participa en dos divisionales), Gastón Gómez se subió a lo más alto del podio en la Light 150, por delante de Ezequiel Ochoa y Ciro Suárez. Lautaro Jara había registrado la pole y Tomás Cacopardo celebró en la prefinal. Pero Gómez lució más parejo durante todo el fin de semana y se quedó con el festejo bajo las últimas luces del domingo. El vencedor cortó la hegemonía de Ochoa y de Suárez, que se habían quedado con dos triunfos cada uno en las primeras cuatro fechas.

En la Escuelita ganó Bautista González y en la Promocional Valentín Marucci. Oscar Rebolledo triunfó en la Light 150 Graduados y Juan Blanco hizo lo propio en la 150 Pista Graduados. Un total de 150 kartings participaron de las finales, ante un gran marco de público. La próxima fecha está pautada para el 15 y 16 de agosto.