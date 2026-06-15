Monje y Gader, el dúo de Neuquén para los Sudamericanos con la Selección Argentina de patín

La Selección Argentina de patín carrera tiene su equipo para los XIII Juegos Sudamericanos y dos de los ocho integrantes son de Neuquén: Lucía Monje y Benjamín Gader, habitués de la Albiceleste, que vienen de disputar el último Mundial y siguen firmes en el equipo nacional. Hicieron un gran trabajo en las concentraciones y ahora sueñan con hacer un gran torneo, en Rosario, desde el 12 hasta el 16 de septiembre.

Antes estará el Panamericano de Naciones, que tendrá lugar en Guarne (Colombia) y ahí también estarán los patinadores de Alta Barda. Ese evento será entre el 14 y 19 de julio, y otros cuatro deportistas de la provincia están habilitados para participar: Josefina Reyes Petrelli, Franco Carrasco, David Toro y Juan Cruz Roldán. En este caso, deberán buscar los medios para poder participar.

Fondistas de lujo

Monje y Gader rindieron a pleno en los trabajos previos y no dejaron dudas ante los integrantes del cuerpo técnico. Se sostienen en el 1-2 de los mejores fondistas del país y serán de la partida en los 5.000 metros, 10.000 por eliminación y puntos, 15.000 por eliminación y maratón.

El equipo se completará con los marplatenses Micaela Siri, Ken Kuwada y Tobías González, la santafesina Nahiara Sagasti, la sanjuanina Fernanda Illanes y el pampeano Jokin Ziaurriz Culla. Todos estarán en Guarne en la cita panamericana.

Un cuarteto de habilitados

Josefina Reyes Petrelli, de Alta Barda, es una de las cuatro patinadoras habilitadas para participar del certamen de tierras colombianas. Es de mayores, como Monje y Gader. Además, tendrán esa chance tres juveniles: Carrasco y Roldán, de Leones del Sur, y David Toro, del club Albiverde.