Alejandro López, Matías Villalba y Claudio Sepúlveda, las figuras de la cuarta fecha en General Roca

Fotos: Omar de los Santos. Alejandro López comanda el pelotón en los primeros metros de la final correspondiente a la Clase 3.

Alejandro López (Clase 3), Matías Villalba (Clase 2) y Claudio Sepúlveda (TC Neuquino) subieron a lo más alto del podio en la cuarta fecha del Turismo Pista del Valle y el TC Neuquino, competencia desarrollada el fin de semana pasado en el Autódromo de General Roca.

La programación también tuvo como vencedores a Fernando Rodríguez (Clase 1 600) y Francisco Falcón (TC neuquino Pista).

Fotos: Omar de los Santos. Alejandro López comanda el pelotón en los primeros metros de la final correspondiente a la Clase 3.

En la Clase 3, López obtuvo su segunda victoria de la temporada, tras vencer ajustadamente, por escasas 783 milésimas, sobre Semenov. Este último había marcado la Pole previamente, pero una polémica maniobra con Eberle lo retrasó en su serie.

En el plato fuerte de domingo, Cortina no pudo aprovechar su condición de «Poleman», ya que se adelantó en la largada y penalizó con 5 segundos, circunstancia que López aprovechó para hacerse del liderazgo.

Mientras, Semenov avanzó desde el fondo, pero un toque con Mena lo volvió a relegar. Sin embargo, el piloto se rehizo y, capitalizando los problemas de Eberle (terminó con dos gomas pinchadas) y el recargo de Cortina, logró avanzar hasta el segundo lugar. Detrás de López y de Semenov, y completando el podio, arribó Cortina.

En la Clase 2, el triunfo fue para Matías Villalba. Previamente, la Pole había sido para Germán González y la serie para Benjamín Zuain.

La carrera estuvo marcada por el avance de Thiago Silenzi, que llegó a colocarse segundo. Pero el piloto se enredó con Germán González y Zuain, maniobra que dejaría a este último y a Silenzi fuera de competencia.

Villalba aprovechó para avanzar y asegurar el triunfo. González se recompuso de la circunstancia comentada hasta quedar segundo y tercero fue Mariano Fioretti. Detrás de ellos arribaron Tobio, Gensabella y Noguera.

Finalmente, en el TC Neuquino, donde Della Gáspera marcó el mejor tiempo clasificatorio, los grandes protagonistas resultaron Claudio Sepúlveda y Néstor Suane.

Esté último largó desde el fondo (undécimo) y protagonizó un gran avance. Sepúlveda dominaba a voluntad, pero una falla en una bujía lo obligó a ingresar a boxes en pleno auto de seguridad. Suane, en tanto, aprovechó y tomó la punta, pero reanudada la carrera Sepúlveda volvió a avanzar y terminó celebrando su segundo triunfo en la tradicional divisional. Detrás de Sepúlveda y Suane llegó Colicigno.

Un total de 35 máquinas fueron de la partida en la programación competitiva, sobre un total de cinco divisionales presentes en pista.