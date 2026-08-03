Río Negro dio luz verde a una operación que dejó a Capex con el 52,5% de las áreas petroleras Loma Negra y La Yesera

La operación había sido solicitada por ambas empresas durante este año y fue evaluada por la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente. Foto: archivo.

El Gobierno de Río Negro autorizó la cesión del 15% de participación que la Corporación Financiera Internacional (IFC) -un organismo del Grupo Banco Mundial– mantenía en las áreas hidrocarburíferas Loma Negra y La Yesera a favor de Capex S.A. La medida fue oficializada mediante el Decreto 721/26, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La operación, que totaliza un desembolso de 3,5 millones de dólares -Loma Negra de 1,6 millones de dólares, mientras que por La Yesera fue de 1,9 millones-, había sido solicitada por ambas empresas durante este año y fue evaluada por la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente, que analizó la documentación técnica, económica y legal presentada antes de recomendar su aprobación.

La Yesera, ubicada cerca de la ciudad de Cipolletti, cuenta con una superficie cercana a los 74 km², mientras que Loma Negra se extiende sobre más de 280 km² al norte de Roca.

Capex pasa a ser el principal accionista de las dos concesiones

Con la autorización, una vez que se complete la escritura definitiva de cesión, Capex elevará su participación del 37,5% al 52,5% tanto en Loma Negra como en La Yesera. Metro Holding conservará el 12,5%, mientras que YPF continuará con el 35%.

El decreto establece que las empresas deberán presentar la escritura definitiva de la cesión dentro de los diez días hábiles posteriores a su emisión para que la operación entre plenamente en vigencia. La autorización otorgada por el Poder Ejecutivo tiene una validez de 30 días desde su notificación.

Actualmente, Capex ya es la operadora de ambas áreas petroleras, por lo que la decisión no modifica quién está a cargo de las operaciones, sino que fortalece su posición accionaria dentro de los proyectos.

La Provincia evaluó la capacidad técnica y financiera

Durante el trámite administrativo, la Secretaría de Hidrocarburos requirió información complementaria para analizar la cesión. Según el expediente, Capex acreditó capacidad técnica, económica y financiera suficiente para asumir las obligaciones correspondientes a las concesiones.

El decreto también señala que Río Negro, como titular del recurso hidrocarburífero, decidió no ejercer el derecho de igualar la mejor oferta presentada entre las partes, por lo que continuó el procedimiento previsto en la legislación nacional.

Cómo quedará el caso particular de La Yesera

El texto oficial menciona además que existe una cesión parcial previamente acordada entre YPF y Capex para un pozo específico de La Yesera. A partir del 5 de agosto de 2027, en ese yacimiento puntual Capex alcanzará una participación del 87,5%, mientras que Metro Holding mantendrá el 12,5%.

La autorización fue otorgada en el marco del artículo 72 de la Ley Nacional de Hidrocarburos 17.319, que permite la cesión total o parcial de concesiones previa aprobación de la autoridad competente, siempre que el cesionario reúna los requisitos técnicos, económicos y legales exigidos