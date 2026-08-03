En Neuquén, los visitantes buscan el paseo costero y la península de Hiroki

El bus turístico sale cuatro veces por día desde la oficina de Olascoaga, con inscripciones media hora antes de los recorridos (foto Emiliano Ortiz)

El cierre de julio llegó con una radiografía de los visitantes en Neuquén capital, con un estimado de movimiento económico en el sector privado que superó los 8.000 millones de pesos, según lo cifró la secretaría de Turismo de la ciudad.

La cifra corresponde a la estimación del uso que hizo el turista del sector gastronómico, pernoctes y movilidad (taxis). Según explicó el secretario de Turismo del la comuna, Diego Cayol, en las primeras dos semanas de vacaciones se contabilizaron 46.621 pernoctes.

La ciudad cuenta con una capacidad de alojamiento de 4.200 plazas en hotelería, con un 50% adicional (otras 2.000 plazas) de alquileres de viviendas por día. De los registrados, se contabilizó una ocupación del 60% en la primera semana y de 80 por ciento en la segunda.

Los visitantes son convocados a llenar encuestas en hoteles o restaurantes, o cuando suben a los recorridos gratuitos que ofrece la ciudad de los buses turísticos o las excursiones especiales. Según el registro del circuito municipal, unas 6.000 personas utilizaron las ofertas recreativas de la ciudad, mientras que otras 2.000 acudieron a las excursiones y flotadas ofrecidas a través de agencias de viajes o de operadores privados.

El 48,89 por ciento de los visitantes en las vacaciones de invierno, llegaron de otras ciudades de la Argentina (foto Emiliano Ortiz)

«De nuestro registro, la mayoría de los turistas en estas dos semanas más fuertes de vacaciones de invierno, solicitan ir a la península de Hiroki o al Paseo Costero, para conocer. Buscaron esas excursiones y realizaron los paseos que tenemos previstos a los miradores y la costa del río», dijo Cayol.

Los visitantes llegaron desde distintos puntos del país (un 48 por ciento) y un fuerte contingente lo compone las localidades de la región. En cifras, un 38 por ciento correspondió a visitantes de la norpatagonia, ciudades a una distancia mayor a los 100 kilómetros, que incluye las localidades de Viedma a Bariloche en Río Negro o del norte de Neuquén, así como de Zapala y Cutral Co.

Del total, un 48 por ciento venían del resto del país y la diferencia (un 14%), correspondió a las familias de Neuquén y alrededores, como distintos puntos de los barrios capitalinos o Cipolletti, Centenario, Plottier o Senillosa que se subieron al bus turístico, ya sea por las excursiones con guías o para los recorridos por los puntos históricos o visitas costeras.

El promedio de permanencia en la ciudad aumentó respecto a registros anteriores y dio una cifra de 2,3 días es decir, un poco más de dos noches por semana, según las estadísticas de Turismo de la comuna.