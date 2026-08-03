Beneficios en combustibles: Puma Energy lanzó una nueva promoción junto a Mercado Pago que apunta a nuevos clientes

Un nuevo beneficio de Puma Energy llegó a las estaciones de servicio. La compañía anunció una promoción mediante su app, Puma Pris, en alianza con Mercado Pago que se suma a los beneficios ya vigentes para sus clientes.

Esta propuesta comenzó el 1 de agosto y está dirigida a los nuevos clientes de Puma Pris: quienes realicen su primera transacción y paguen con Dinero en Cuenta de Mercado Pago, los sábados y domingos, recibirán un 10% de reintegro y 150 Puntos Pris de regalo.

La nueva iniciativa se suma a un esquema de beneficios que Puma Pris viene consolidando durante el año, y son los siguientes:

Miércoles Puma Pris: 10% de descuento en la compra de Super, Premium e Ion Diesel pagando con la app en estaciones adheridas, con un tope de reintegro de hasta 50 litros por miércoles.

Bienvenida nuevos usuarios: quienes descarguen y se registren en la app Puma Pris y realicen su primera carga reciben 300 Puntos Pris de bienvenida, equivalentes a un voucher de $6.000 para su siguiente carga. Aplica en Súper con Cleantec, Premium con Cleantec Pro e Ion Diesel, y es acumulable con el descuento de los miércoles. Válida hasta el 31 de agosto de 2026.

Alianza con Personal Pay: 10% de reintegro todos los sábados para quienes paguen sus cargas de combustibles Super, Premium e Ion Diesel desde la app Puma Pris con la tarjeta prepaga Personal Pay adherida como medio de pago. El beneficio tiene un tope de $4.000 por transacción, hasta dos operaciones por mes por usuario. La acreditación se realiza en la cuenta/billetera Personal Pay dentro de las 48 horas hábiles posteriores a la transacción. Válida hasta el 27 de agosto de 2026.

Visa AL2: beneficio exclusivo todos los días pagando con Tarjeta de Crédito Visa AL2 adherida como medio de pago en la app, con hasta 10% de descuento según producto (Diesel, Ion Diesel, Super y Premium), no acumulable con otras promociones. Válido hasta el 31 de diciembre de 2026.

Desde la compañía también se destacó que los socios de Puma Pris suman puntos para canjear por descuentos, que van desde los $3.000 hasta los $30.000.

Esta nueva promoción de Puma Pris es parte de un esquema de beneficios sostenido a lo largo de la semana, que combina descuentos directos, acumulación de puntos canjeables y alianzas con actores clave del ecosistema de pagos y medios de pago digitales, orientado a fortalecer el ahorro y fidelización para sus consumidores en el país.