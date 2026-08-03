Antes del tratamiento en el Congreso, la Iglesia Católica en la Patagonia fijó postura por el proyecto de ley de Tierras

La Iglesia Católica a través de la Pastoral Social de la Patagonia, que nuclea a las diócesis de Viedma, Neuquén, Bariloche, Alto Valle, Río Gallegos y Rawson, expresó su «profunda preocupación» y rechazo a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que impulsa el gobierno de Javier Milei y que vuelve a la agenda del Congreso esta semana.

En un documento que hizo público el fin de semana, la Pastoral Social señaló que «la tierra, especialmente en la Patagonia, no puede ser reducida a un objeto de apropiación exclusiva» y anunció que se sumarán a «todas las acciones que se hagan para tomar conciencia, llamar la atención y lograr que la ley no sea aprobada».

El Senado tiene previsto retomar el tratamiento del proyecto promovido por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, luego de un cuarto intermedio en el que se ingresó antes del receso y que fue celebrado como un «triunfo» por Fuerza Patria, que resiste el tratamiento de esta ley.

El proyecto tiene dictamen de mayoría pero hay más de 16 borradores distintos con modificaciones. El principal rechazo en el ámbito político está en la quita de los topes para la adquisición de tierras en manos de extranjeros.

La Pastoral Social habla de la propiedad privada con función social

La Pastoral Región Patagonia-Comahue recordó el principio del «destino universal de los bienes» que a su entender «nos obliga a reconocer que la propiedad privada tiene una función social y debe estar siempre subordinada al bien común».

«La Patagonia, territorio de pueblos originarios y de comunidades que buscan vivir en armonía con la creación, es un espacio que clama por justicia», expresó la iglesia en el documento y remarcó que «la concentración y la apropiación por compra de tierras en manos de unos pocos (sean argentinos/as o extranjeros/as), haciendo de esto un pingüe negocio inmobiliario y de los bienes que en ellas se encuentren (agua, minería, gas, bosques, etc.) contradice la enseñanza evangélica y la tradición de la Iglesia, que nos llama a cuidar la casa común y a garantizar que cada persona tenga acceso a los bienes necesarios para una vida digna».

Expresamente, la Pastoral Social de la Región Patagonia-Comahue afirmó su rechazo a «toda legislación que absolutice la propiedad privada y desconozca su función social».

Enfatizó que «la tierra es un bien común, don de Dios, destinado a todos» e hizo un llamado a las autoridades y la sociedad a «promover políticas que aseguren el acceso equitativo a la tierra y al trabajo».