Lo imputaron por romper una pared y escalar un paredón para robar en dos viviendas en Cinco Saltos

La audiencia permitió formalizar la acusación y fijar el plazo para reunir las pruebas pendientes de la causa.

La Fiscalía descentralizada de Cinco Saltos imputó a un hombre acusado de cometer dos hechos contra la propiedad en viviendas de la ciudad. Según la acusación, en uno de los casos escaló un paredón de más de dos metros y rompió una pared para ingresar, mientras que en el otro entró a un patio y se llevó distintas pertenencias.

Durante una audiencia realizada en el Foro Penal, la fiscal adjunta formuló cargos por los delitos de robo doblemente agravado por escalamiento y efracción, y hurto simple con violación de domicilio. La jueza de Garantías habilitó cuatro meses para completar la investigación.

Los dos hechos atribuidos

De acuerdo con la acusación, el primer episodio ocurrió el 17 de marzo, cerca de las 13:30, en una vivienda ubicada sobre calle San Juan al 600. La Fiscalía sostuvo que el imputado advirtió que la propiedad estaba desocupada, trepó un paredón de más de dos metros de altura y rompió una pared de durlock a golpes para ingresar.

Una vez dentro del inmueble, habría sustraído una aspiradora y bolsas de jardinería, para luego retirarse por el mismo lugar.

El segundo hecho fue atribuido al 10 de mayo, alrededor de las 12:40, en una vivienda de calle Juan Hernández al 1200. En esa oportunidad, el acusado habría ingresado sin autorización al patio a través de un sector en construcción y se apoderó de una bicicleta, un taladro y una bomba de agua.

Las pruebas y la decisión judicial

Para sostener la imputación, la Fiscalía presentó las denuncias de las víctimas, entrevistas a efectivos policiales y a la Brigada de Investigaciones, registros de cámaras de seguridad, resultados de allanamientos, pericias del Gabinete de Criminalística y el informe de antecedentes penales del acusado.

Como la defensa oficial no formuló objeciones durante la audiencia, la jueza tuvo por formulados los cargos y dispuso un plazo de cuatro meses para avanzar con la investigación penal preparatoria.