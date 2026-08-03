Peso chileno hoy, lunes 3 de agosto: a cuánto cotiza con los pasos fronterizos bajo alerta por temporal

Qué conviene más para pagar en Chile y cómo ganarle al tipo de cambio.-

El inicio de agosto arranca con la mirada puesta en la cordillera, donde las nevadas y el viento blanco reabren la tensión en los pasos fronterizos de la región. Mientras los equipos viales trabajan para despejar corredores clave como Pino Hachado y monitorear la circulación en Cardenal Samoré, los residentes de Neuquén y Río Negro que planifican viajes de compras o el regreso de sus vacaciones siguen con atención el pulso de las pizarras cambiarias.

En este escenario de alta inestabilidad climática y logística, el peso chileno abre las operaciones de este lunes 3 de agosto marcando la cancha para el bolsillo regional. Frente a la marcha del dólar y la volatilidad de los mercados locales, calcular el costo real de cada consumo se vuelve determinante para elegir entre usar efectivo o pasar la tarjeta en los comercios trasandinos. A continuación, repasamos las cotizaciones de la jornada en las casas de cambio y las claves financieras para tu presupuesto.

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este 3 de agosto de 2026?

3 de agosto de 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

$1.60 por unidad

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $159.718 (pesos argentinos) para obtener 100.000 pesos chilenos. Este valor es clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, lunes 3 de agosto de 2026?

Si planificás viajar a Chile este 3 de agosto de 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial este 3 de agosto de 2026:

$1460 para la compra

para la compra $1.519 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) este 3 de agosto de 2026:

$1.450,00 para la compra.

para la compra. $1.520,00 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, 3 de agosto de 2026?

A inicios de agosto de 2026, los principales pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro operan bajo el cronograma de invierno para garantizar la seguridad vial frente a las contingencias climáticas. Al respecto, Vialidad Nacional recuerda que las rutas presentan sectores con hielo y que la portación de cadenas es obligatoria.

Así se encuentran este 3 de agosto 2026, según el último reporte: