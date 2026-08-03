Servicio a la comunidad: corte programado de energía afectará a varios de Neuquén este martes 4 de agosto
La Cooperativa CALF realizará este domingo 2 de agosto un corte programado de energía en dos sectores de la ciudad de Neuquén para ejecutar obras de modernización, automatización y mantenimiento preventivo de la red eléctrica.
La Cooperativa CALF informó que este martes 4 de agosto realizará un corte programado del servicio eléctrico en un sector de la ciudad de Neuquén, con el objetivo de ejecutar obras de modernización y mantenimiento de la red.
Corte programado de luz en Neuquén
La interrupción del suministro está prevista entre los siguientes sectores:
- Barrio Gregorio Álvarez de 8.30 a 13: mantenimiento preventivo de la red de distribución para mejorar la seguridad y confiabilidad del suministro.
- Desde Bezerra hasta Thomas entre Crouzeilles y Fogwill de 9.30 a 12: incorporación de una nueva infraestructura para ampliar la capacidad de suministro en la zona.
- Barrio Fonavi de 10 a 13: tendido y remodelación de instalaciones de Baja Tensión Subterráneas.
Desde la cooperativa explicaron que la interrupción fue autorizada por el órgano de control municipal y responde a trabajos de modernización de la red eléctrica, que incluyen la incorporación de tecnología inteligente, equipamiento de automatización y tareas de mantenimiento preventivo.
Según CALF, estas obras buscan fortalecer la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico, además de optimizar el funcionamiento de la infraestructura de distribución.
La cooperativa recomendó a los vecinos de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante el horario del corte y recordó que tanto la duración de los trabajos como el área alcanzada podrían variar en función de las condiciones climáticas.
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