Algo común en el pasado: los antecedentes de la F1 corriendo los sábados

La recordada edición de Las Vegas 1981, con el argentino Carlos Reutemann definiendo el título con Nelson Piquet, se corrió un sábado.

La principal novedad en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 indudablemente radica en su cronograma. De acuerdo a lo establecido por los organizadores días atrás, y a los efectos de respetar la jornada patriótica, la competencia en Bakú se disputará el próximo sábado.

La tradición indica que el domingo es día habitual de las carreras. Pero la historia de la máxima demuestra que ello no siempre fue así. De hecho, yendo a la estadística, se observa que, tras más de siete décadas, la F1 completó 75 competencias fuera de la jornada dominical.

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El primer antecedente se remonta a la primera temporada, en 1950. El GP de Gran Bretaña, la cita que abrió el fuego de la Fórmula 1, se corrió un sábado en Silverstone. La competencia británica mantuvo durante varios años esa jornada como habitual y recién desde 1984 pasó a disputarse los domingos de manera sostenida.

En esa época, el caso más resonante lo representaban las 500 Millas de Indianápolis, la competencia más importante de los Estados Unidos, que de 1950 a 1960 formó parte del calendario de la F1. La mítica prueba se realizaba tradicionalmente el 30 de mayo, aunque cuando esa fecha coincidía con un domingo, la competencia se trasladaba al lunes.

El GP de Gran Bretaña de 1950, la competencia que abrió el fuego en la historia de la F1, se disputó un sábado.

Con el paso del tiempo, el domingo se impuso como la jornada habitual de competencia. De hecho, entre el GP de Sudáfrica de 1985, disputado un sábado, y el GP de Las Vegas de 2023, transcurrieron casi tres décadas sin una carrera de campeonato fuera de ese día.

El regreso a la «Ciudad de las Luces» recuperó así una tradición que también había tenido dos antecedentes en el GP de Caesars Palace de 1981 y 1982.

#F1 Se corre en Baku, será la décima carrera en ese circuito. La primera se llamó GP de Europa y la ganó Nico Rosberg en 2016. Checo Pérez y Max Verstappen han logrado dos victorias cada uno, Checo tiene cinco podios, Leclerc cuatro poles pero ni él ni Ferrari pudieron ganar. La… pic.twitter.com/A86RYwCvni — Fernando Tornello 🌎🏁 (@F1Tornello) September 22, 2026

La primera de ellas, bien recordada por los argentinos, ya que el santafesino Carlos Alberto Reutemann perdió el título de pilotos por apenas un punto con el brasileño Nelson Piquet, en una definición plagada de controversia.

El calendario volvió a incorporar carreras principales los sábados en los últimos años. Bahrein y Arabia Saudita abrieron la temporada 2024 en esa jornada, mientras que Las Vegas repitió el formato en 2024 y 2025. En esos casos, las razones se debieron a cuestiones televisivas y de husos horarios para adaptarse a las necesidades de transmisión mundial.