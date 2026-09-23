Banco Bica y Santa Fe lanzan una línea de crédito para la transición energética productiva

La línea crediticia busca incentivar proyectos de modernización tecnológica y eficiencia energética en PyMEs y establecimientos productivos. Foto gentileza.

En articulación con el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Banco Bica puso en marcha la línea de crédito «Inversión Productiva para Transición Energética», con un cupo total de $6.000 millones.

La iniciativa está dirigida a empresas agropecuarias e industriales del entramado productivo santafesino con el objetivo de financiar proyectos de modernización, eficiencia energética, capital de trabajo e inversión productiva.

El esquema financiero ofrece créditos de hasta $200 millones por empresa, con plazos de amortización de hasta 36 meses. Para reducir el costo financiero en un escenario de costos crecientes en la matriz energética, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe aporta una bonificación de 15 puntos porcentuales sobre la tasa de interés.

La distribución del cupo contempla $2.000 millones específicos para proyectos de transición y eficiencia energética, mientras que los $4.000 millones restantes se destinarán a líneas de capital de trabajo e inversión productiva.

Además, el programa incluye beneficios fiscales: las PyMEs que accedan a los préstamos quedan exentas del impuesto de sellos, y las entidades financieras no tributarán ingresos brutos sobre los intereses cobrados por estas operaciones.

Mariano Angulo, gerente general de Banco Bica, destacó la relevancia de este tipo de líneas para las empresas de la región. «Históricamente, el acceso al financiamiento ha sido uno de los principales desafíos para el sector productivo», sostuvo.

«Hoy encontramos nuevas oportunidades concretas para acompañar a las empresas y contribuir, desde nuestro rol como entidad financiera regional, al desarrollo de inversiones que generen crecimiento y empleo en Santa Fe», añadió.

Esta línea se inscribe dentro de un programa provincial más amplio impulsado por el gobierno santafesino, que articula con entidades bancarias públicas y privadas un paquete total de financiamiento que supera los $116.000 millones orientado a fortalecer la competitividad, la tecnología y la generación de empleo en la provincia.