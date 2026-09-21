Cronograma atípico: Franco Colapinto afronta el GP de Azerbaiyán, un lugar de gratos recuerdos

Foto: Alpine. El argentino llega a un lugar que trae gratos recuerdos de sus primeras carreras en F1.

Con la novedad que presenta el atípico cronograma de actividades, el argentino Franco Colapinto se prepara para acelerar en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, decimoquinta cita de la temporada 2026, a celebrarse en el desafiante trazado urbano de Bakú.

Como se apuntó anteriormente, la competencia tendrá una especial particularidad, algo inédito para el mundo de las carreras. Días atrás, los organizadores del GP dieron a conocer que, a diferencia de un fin de semana convencional, la competencia se llevará a cabo el sábado.

Ocurre que el domingo se le rinde homenaje a los militares fallecidos en la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj, por lo que la jornada será feriado nacional en el país asiático (aunque parte del mismo también se encuentra en Europa). En consecuencia, el GP de Azerbaiyán se celebrará en la jornada sabatina, cuando habitualmente se disputa la clasificación.

Así las cosas, las dos prácticas libres iniciales irán el jueves, quedando el tercer y último ensayo para la mañana del viernes, previo a la prueba de clasificación. Finalmente, la competencia se disputará el sábado desde las 8, horario argentino.

La llegada del piloto de Alpine a Bakú se da en un contexto inmejorable. Franco viene de igualar su segundo mejor resultado en la máxima, de sumar seis puntos (marcha 12° en el certamen con 27) y de ser el mejor de la escudería tras superar durante todo el fin de semana al francés Pierre Gasly.

The streets of Baku await 🇦🇿 pic.twitter.com/8CaPUyOcfW September 20, 2026

Concluida la temporada europea, el argentino afronta la parte final del año con una interesante seguidilla de competencias y circuitos, combinando trazados urbanos con permanentes y en distintos husos horarios.

El italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que viene de ganar por octava vez en el año, lidera la tabla con 81 puntos de ventaja sobre su compañero de escuadra, el inglés George Russell; diferencia que, a esta altura del calendario, parecería indescontable.

Buenos recuerdos para el argentino

El circuito de Bakú, un callejero semipermanente, igual o más desafiante que el Madring Circuit estrenado semanas atrás, trae gratos recuerdos para el piloto argentino Franco Colapinto, que viene de una brillante actuación tras arribar 7° en el GP de España.

En 2024, el pilarense llegó a Azerbaiyán para afrontar su segunda competencia en la Fórmula 1. A bordo del Williams-Mercedes, Colapinto, que había debutado días atrás en Monza, tuvo su primera gran carta de presentación ante la afición mundial.

El piloto argentino avanzó a Q3 en clasificación, quedando en el 9° puesto, y el domingo, en la competencia, cruzó la meta en el 8° puesto, aprovechando el choque en la última vuelta entre Carlos Sainz (Ferrari) y Sergio Pérez (Red Bull). Ello significó su primer gran resultado y sus primeros puntos.

Horarios del fin de semana

Jueves 24 de septiembre

Primer ensayo libre: 5:30 a 6:30 hs.

Segundo ensayo libre: 9:00 a 10:00 hs.

Viernes 25 de septiembre

Tercer ensayo libre: 5:30 a 6:30 hs.

Clasificación: 9:00 a 10:00 hs.

Sábado 26 de septiembre