Alpine, en conversaciones con Fernando Alonso para 2027; ¿peligra Franco Colapinto?

Los rumores se acrecentaron en el pasado fin de semana de Barcelona. Y la imagen de Flavio Briatore saliendo del Hospitality de Aston Martin, alimentó aún más la especulación al respecto: ¿Alpine va a la carga por Fernando Alonso?

El español está en una encrucijada. A los 45 años, el asturiano afronta sus últimos compaces en la Fórmula 1, pero su presente competitivo en Aston Martin está muy lejos de ofrecerle un escenario acorde para un eventual retiro triunfal.

Es allí donde entra en juego un viejo conocido del español, el controversial Flavio Briatore, Director y Asesor de la escudería Alpine, donde compite el argentino Franco Colapinto. El italiano llevó a Alonso al bicampeonato en Renault en 2005 y 2006.

La especulación tomó impulso luego de algunas declaraciones del propio Alonso durante la previa del fin de semana en Montmeló. El asturiano reconoció que todavía no decidió qué hará en 2027 y aseguró que la decisión llegará después del receso de verano europeo.

La continuidad en Aston Martin dependerá de un necesario salto competitivo del team inglés (actualmente son unos de los peores de la parrilla). Pero el acercamiento de Briatore, más los trascendidos de los medios europeos, hacen pensar que la chance de volver a Alpine está en carpeta.

Ahora bien. De regresar Alonso (sería su cuarta vuelta a la casa francesa), ¿de qué piloto prescindirá el equipo? Por un lado, un joven pero veterano Pierre Gasly, y del otro, un joven con proyección como el argentino Franco Colapinto, con todo el movimiento extradeportivo que genera.

Solo son rumores, nada de qué alarmarse. Pero en el mundo de la F1, «Cuando el río suena…».