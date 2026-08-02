Espacios libres de humo: el debate que llegó a plazas y escuelas de Neuquén

El Concejo Deliberante de Neuquén aprobó en junio una ordenanza que establece una serie de espacios abiertos libres de humo. Foto: Cecilia Maletti

Hace apenas dos décadas fumar dentro de restaurantes, oficinas e incluso aviones era una imagen cotidiana en la ciudad de Neuquén. La ley provincial 2.572, sancionada en 2007, modificó ese escenario y cambió hábitos que parecían imposibles de erradicar.

Hoy, el debate sobre el tabaquismo volvió a ampliarse. Esta vez, una ordenanza pone el foco en los nuevos formatos de consumo y en algunos espacios abiertos, buscando proteger la salud y los derechos de los más jóvenes.

Una norma que acompaña el cambio de hábitos

El Concejo Deliberante de la ciudad aprobó en junio una ordenanza que establece una serie de espacios abiertos libres de humo, que incluye veredas de las escuelas, parques temáticos, plazas y sectores de la costa ribereña donde haya áreas de juego y recreación infantil.

La medida establece que en estos espacios estará prohibido consumir cigarrillos tradicionales y electrónicos, vapers, bolsas de nicotina o cualquier otra sustancia nociva.

El proyecto de ordenanza inició cuando Gianella Severini, abogada y coordinadora legal para América Latina de la organización Tobacco Free Kids (TFK), fue reconocida hace dos años por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su lucha contra el tabaquismo.

Tras esa distinción, el Concejo Deliberante y la Legislatura de Neuquén la declararon Ciudadana Destacada y, durante las reuniones que mantuvo con concejales, se puso a disposición para colaborar en proyectos que contribuyeran a mejorar los estándares de protección de la salud pública.

«En mi organización apoyamos tanto a nivel federal, como provincial y local el avance de estas políticas y, en ese contexto, Neuquen estaba con concejales interesados en el tema», explicó. Ese fue el punto de partida del trabajo conjunto que luego derivó en la ampliación de los espacios libres de humo.

La abogada sostuvo que la ciudad ya mantenía buenos estándares en materia de control del tabaco, pero que era necesario adaptar la legislación para incluir estos nuevos productos y reforzar las medidas de prevención.

«Le faltaba avanzar con la protección, incluir a todos los nuevos productos que la industria tabacalera ha introducido al mercado«, detalló.

La nueva norma responde a las recomendaciones de la OMS que plantea avanzar de manera progresiva en la protección de la salud y los espacios libres de humo.

«Vas abarcando un nivel de protección y, si funciona bien, avanzás al otro. En esa línea fue que Neuquén determinó dónde estamos parados, hacia dónde podemos ir y marcó cuál sería el siguiente paso», remarcó.

Salud de las niñas, niños y adolescentes

«Principalmente (la ordenanza) apunta a proteger a los más chicos porque, a pesar de estar al aire libre, la emisión de humo afecta también la salud de los que estamos ahí, que se llaman fumadores pasivos o fumadores de segunda mano«, aseguró Victoria Fernández, concejal por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), impulsora de la norma.

Contó que, por pedido de distintas escuelas, incorporaron las veredas de los establecimientos educativos a la ordenanza: «lo veían también como una preocupación, no solo por el impacto directo de la emisión de humo, sino también por el ejemplo que genera en los chicos estar con los cigarrillos afuera del colegio».

La ordenanza no solo busca proteger la salud de las personas no fumadoras, sino también a desalentar el consumo de vapeadores y cigarrillos electrónicos entre adolescentes, un hábito que, según advirtió la concejal, comienza a edades cada vez más tempranas.

Además de proteger la salud, la medida también buscará mitigar la contaminación ambiental: «sabemos el impacto que tienen las colillas de cigarrillos en los espejos de agua, pero también los nuevos formatos también generan residuos«, afirmó Fernández.

Confianza en el cambio cultural

La concejal aseguró que la prohibición de fumar en espacios cerrados marcó un cambio cultural en la ciudad. Aseguró que su cumplimiento no respondió tanto a las sanciones, sino a una mayor conciencia social y al control ejercido por la propia comunidad.

El ejecutivo ya está redactando la reglamentación de la norma y confeccionando la cartelería informativa correspondiente. Aseguraron que, al igual que la concejal, confían en la responsabilidad social y el cambio cultural.

Por su parte, Severini destacó el trabajo articulado con las subsecretarías de Bienestar Ciudadano y de Ambiente. Indicó que continuarán acompañando al municipio en la implementación de la normativa y las situaciones que surjan de ella.