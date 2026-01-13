Alpine tomó una fuerte decisión con un compañero de Franco Colapinto

Antes de comenzar las primeras pruebas rumbo a la temporada 2026 de la Fórmula 1, Alpine decidió hacer cambios en el equipo de pilotos que tiene entre los confirmados a Franco Colapinto.

La escudería francesa confirmó la salida de Jack Doohan que no estará este año en la Fórmula 1, ni siquiera como piloto de reserva.

«BWT Alpine Formula One Team confirma que ha llegado a un acuerdo mutuo con Jack Doohan para no continuar sus servicios como piloto con el equipo para la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA y permitirle buscar otras oportunidades profesionales», señalaron en un comunicado.

«El equipo quiere agradecer a Jack su compromiso y profesionalismo con el equipo durante los últimos cuatro años, tanto dentro como fuera de la pista, y le desea todo lo mejor para el futuro», agregaron.

Doohan arrancó la temporada 2025 como piloto titular de Alpine junto a Pierre Gasly pero solo llegó a disputar 6 carreras. Su rendimiento no colmó las expectavias y Flavio Briatore le dio la chance a Colapinto.

Desde ese cambio, el australiano quedó relegado en la estructura de la escudería. Como piloto de reserva, se ubicó por encima el estonio Paul Aron.

Aún no se definió en qué categoría correrá Doohan y es posible que continúe en la Súper Fórmula de Japón donde ya disputó algunas pruebas.

Alpine comenzará la temporada con Gasly y Colapinto que a partir del 26 de enero tendrán los primeros ensayos oficiales con el nuevo auto. La temporada 2026 empezará el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.