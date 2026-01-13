En un día difícil para los argentinos en el Dakar, Rostan mantuvo su posición en la general

Santiago Rostan sigue 26° en la general de la R2 de motos del Rally Dakar.

En una jornada compleja para los pilotos argentinos en el Rally Dakar, Santiago Rostan pudo conservar su posición en la general en la categoría R2 de motos.

El neuquino quedó 28° en la Etapa 9 y sigue 26° en el acumulado. «Se viene otra noche dura y fría en el desierto. Por suerte llegamos bien y más firme que nunca», expresó en referencia a la etapa maratón donde no podrá recibir asistencia externa hasta mañana cuando concluya la 10°.

Luciano Benavides perdió el liderazgo en motos al terminar 9°. Pasó de ser primero en la general a quedar 3° pero está apenas a 7m05 del australiano Daniel Sanders, vigente campeón. Además, el cordobés Leonardo Cola fue 35° en la jornada y va 37° en el acumulado.

Mientras tanto, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini tuvieron un día adverso en la categoría Challenger al sufrir un retraso de más de una hora por problemas en el radiador.

Kevin Benavides arribó segundo junto al sanjuanino Lisandro Sisterna y están 12° en la general. El pampeano David Zille, navegado por el cordobés Sebastián Cesana, fue tercero detrás del neerlandés Paul Spierings y se mantiene 4°, a 1h08 del líder Pau Navarro.

El chileno Lucas del Río junto al mendocino Bruno Jacomy quedaron 10° y van 3° a 57m34 de la cima. En el 4° lugar terminó Puck Klaasen, la neerlandesa que figura 6° en la sumatoria junto a Augusto Sanz.

En Side by Side, Manuel Andújar y Andrés Frini fueron 13° y están sextos a 2h34m16 de la punta. Los cordobeses Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi terminaron el martes octavos y continúan 7° en la general, a 2h58m57.

Además, Benjamín Pascual se impuso en el Dakar Future Mission 1000 y le descontó, desde el P3, al trío español Juvanteny-Criado-Rivas.

La etapa 10, que completa la última maratón de la competencia, se largará este miércoles desde la 1 de la mañana (hora argentina). Serán 420km de especial y 47km en enlace.