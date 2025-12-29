Ander Herrera decidió seguir en Boca: ya acordó un nuevo contrato con Riquelme

Ander Herrera llegó a Boca en enero de 2025, bajo la conducción técnica de Fernando Gago, y firmó un contrato hasta diciembre de ese mismo año, con una cláusula de continuidad automática hasta diciembre de 2026, que podía activarse hasta octubre y finalmente no fue ejecutada.

De esta manera, el vínculo contractual del volante español se vence el 31 de diciembre y, ante ese escenario, se tomó algunos días de vacaciones en España junto a su familia para definir su futuro: volver a la Argentina para jugar en Boca o retirarse del fútbol profesional. La decisión ya está tomada: seguirá en el Xeneize. Así lo confirmó el entorno del mediocampista al diario Olé.

El español firmará un nuevo contrato por un año, que no estará basado en objetivos deportivos ni en cláusulas de productividad. La idea es que esté presente desde el inicio de la pretemporada, previsto para este viernes 2 de enero en Boca Predio. Antes, mantendrá una reunión con Juan Román Riquelme para ultimar detalles, aunque su continuidad ya está asegurada.

Una revancha personal

En lo futbolístico, Herrera es consciente de que su primer año estuvo marcado por las lesiones. En la temporada 2025 disputó apenas 17 de los 44 partidos que jugó Boca, acumulando 640 minutos y sin completar ningún encuentro. Aun así, el mediocampista busca revancha y no resigna el sueño de dejar una mejor imagen con la camiseta xeneize.

La posibilidad de disputar la Copa Libertadores fue otro de los factores que influyó en su decisión. En la última edición solo pudo estar presente en la eliminación ante Alianza Lima, por lo que intentará vivir plenamente la experiencia continental.

Su mejor tramo futbolístico se dio bajo la conducción de Claudio Úbeda, cuando logró mayor regularidad, mayormente ingresando desde el banco de suplentes. En ese período disputó ocho partidos consecutivos, aunque solo fue titular ante Tigre, por la fecha 16 del Torneo Clausura.

Si se confirma su continuidad, Herrera realizará una pretemporada especial, con trabajos físicos personalizados orientados a la prevención de lesiones, con el objetivo de llegar en mejores condiciones al 2026.