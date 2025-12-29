Ascacíbar quiere jugar en Boca: la decisión, en manos de Riquelme

Santiago Ascacíbar es el capitán y referente de Estudiantes. El Ruso volvió al Pincha en 2023, tras su paso por distintos clubes de Europa, y desde entonces levantó cinco títulos, entre ellos el Torneo Clausura ante Racing y el Trofeo de Campeones frente a Platense, conquistados en las últimas semanas.

Su alto nivel no pasó desapercibido y tanto Boca como River pusieron los ojos en él. El Millonario fue el primero en contactarse, pero finalmente se decantó por Fausto Vera y Aníbal Moreno para reforzar el mediocampo, por lo que Ascacíbar dejó de ser una opción para el equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

El Xeneize, por su parte, tiene otras prioridades antes que reforzar el mediocampo, motivo por el cual aún no inició negociaciones con la dirigencia de Estudiantes de La Plata. Sin embargo, el jugador está interesado en jugar en el club de la Ribera, no solo porque su familia es hincha del equipo, sino también porque sabe que, con un buen desempeño, se acercaría a la posibilidad de ser convocado por Lionel Scaloni.

“Ya saben dónde está el 5 que necesitamos”, publicó en Instagram Agustín Ascacíbar, hermano del futbolista, en enero de este año, cuando Boca —por entonces dirigido por Fernando Gago— analizaba la posibilidad de contar con sus servicios.

Además, Juan Sebastián Verón comunicó que no pondría trabas a una eventual negociación y que no representa un problema venderlo al mercado local, en cumplimiento de una promesa de venta que le realizó a su capitán. En caso de avanzar, Boca debería ofertar una cifra cercana a los seis millones de dólares.

Ascacíbar ya no es un volante central clásico, como cuando irrumpió en la Primera del Pincha, sino que hoy se desempeña en distintas posiciones del mediocampo y podría complementarse de manera ideal con Leandro Paredes.