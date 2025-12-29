¿Qué falta para que se cierre el pase de Marino Hinestroza a Boca?

Juan Román Riquelme pretende que Marino Hinestroza se sume al plantel del Xeneize el día en que comience la pretemporada: el 2 de enero, en Boca Predio, bajo la conducción de Claudio Úbeda, recientemente ratificado en su cargo.

Cuando todo parecía cerrado, aparecieron trabas en la negociación. Boca y Atlético Nacional acordaron la transferencia en cinco millones de dólares, monto que se divide en un 50% para el club colombiano y el 50% restante para Columbus Crew, de la MLS, pero el desacuerdo surge en el porcentaje correspondiente a una futura venta.

Desde Nacional buscan retener al menos un 20%, teniendo en cuenta que, si el jugador logra un buen rendimiento en el Xeneize, su valor de mercado podría incrementarse considerablemente, mientras que el club de la Ribera pretende que ese porcentaje sea inferior.

Se espera que la situación se defina en las próximas horas, así el colombiano de 23 años puede comenzar la preparación física con sus nuevos compañeros. De no cerrarse la operación para el viernes 2 de enero, lo más probable es que el viaje del wing derecho a la Argentina se postergue hasta la próxima semana.

Más allá de las diferencias, Hinestroza aparece como el principal candidato a convertirse en el primer refuerzo de Boca en este mercado de pases. Además, en las últimas horas fue ofrecido Santiago Ascacíbar, quien manifestó su deseo de jugar en el Xeneize, por lo que la decisión final quedará en manos de Riquelme.