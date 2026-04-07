Aquí están, estos son: los palistas regionales que brillaron en el Campeonato Argentino de canotaje y clasificaron al Mundial

Este fin de semana se disputó en Gauleguaychú, el Campeonato Argentino de canotaje de maratón, clasificatorio además para el Mundial de la especialidad que se llevará a cabo en octubre en nuestro país, con sede también en la ciudad entrerriana.

Como se esperaba, la actuación de los palistas regionales en el torneo fue sobresaliente, con varios campeones argentinos, tanto en senior como en las categorías master. Hubo además botes zonales que también clasificaron al Mundial, al salir en segundo lugar (hay dos plazas para cada una de las categorías) y otros que se quedaron con el último escalón del podio nacional.

Franco Balboa se quedó con la de oro en el K1 senior.

En las categorías principales, la presencia regional sonó fuerte. Por caso, en el K1 senior se consagró campeón nacional el neuquino Franco Balboa, reciente ganador de la Regata del Río Negro. El palista de El Biguá marcó un tiempo 1:55:45 y superó por apenas 4 segundos al bonaerense Juan Ignacio Cáceres. El último lugar del podio fue para el maragato Damián Pinta. Los lugares reservados para la cita mundialista quedaron entonces para Balboa y Cáceres, quedando Pinta como primer suplente. Franco además clasificó al mundial en K1 senior short, al quedar segundo en esa modalidad.

En K1 sub 23, el choelense Julián Salinas ratificó su favoritismo y se quedó con la prueba, con un tiempo de 1:43:50 aventajando al local Baltazar Itria, que se quedó con la medalla de plata y el restante cupo mundialista.

Julián Salinas, campeón argentino sub 23.

En K1 sub 23 damas, la presea de oro también se fue para Choele Choel. Con un tiempo de 1:40:05, Martina Catalano se consagró campeona argentina y será una de las dos representantes de la selección nacional en la cita ecuménica de octubre. Segunda clasificó Lara Abud.

Martina Catalano, la choelense es la mejor sub 23 del país.

Las alegrías para la gente del Valle Medio siguieron con la actuación del choelense Juan Emilio Álvarez, que se quedó con el K1 junior con un tiempo de 1:28:26, aventajando al neuquino Benjamín Sandoval, quien fue segundo y se quedó con el boleto mundialista. Álvarez también clasificó al Mundial en K1 junior short, al quedar segundo en esa prueba que fue ganada por Manuel Huck.

Juan Emilio Álvarez la rompió en juniors.

En el K1 senior damas, sin importar el paso del tiempo, la mejor palista del pais en distancia larga sigue siendo la roquense Cecilia Collueque, que a los 42 años se quedó con su categoría. Su escolta fue la joven chubutense Candela Velázquez, de 21 años, en un reñido final que se inclinó para la tricampeona mundial master por apenas un segundo. Ambas serán las representantes argentinas en el Mundial. En la short, Ceci Collueque se colgó la medalla de bronce y terminó detrás de Magdalena Garro y Lara Abud

En Gualeguaychú, Ceci Collueque ratificó su vigencia.

En K1 damas junior, la representante del Club Náutico La Ribera de Viedma, Umma Quiles, se quedó con el segundo lugar de la carrera (y un lugar en el Mundial), que fue ganada por Brunella Pedrotti.

En K2 senior, en una de las carreras más apasionantes por ser la que reunió a los mejores palistas del país, Juan Ignacio Cáceres y Agustín Ratto se quedaron con el primer lugar. Ambos palistas supieron ser compañeros de Julián Salinas en la Regata del Río Negro: en 2025 la ganaron junto a Cáceres y en 2026, en dupla con Ratto, terminaron segundos detrás de los hermanos Balboa.

La medalla de plata y el boleto mundialista fue para el viedmense Vicente Vergauven y el choelense Joaquín Catalano, una dupla que supo ser campeona mundial en K2 junior. Terceros fueron Sebastián Garaycochea junto a Sebastián Cabral; cuartos Damián Pinta y Facundo Lucero, bicampeones de la Regata del Río Negro; quintos Franco Balboa y Abraham Saavedra; y sextos Julián Salinas y el prócer del canotaje rionegrino, Martín Mozzicafreddo.

Vicente Vergauven y Joaquín Catalano, segundos en k2 senior.

En K2 Junior, los neuquinos Cristian Esparza y Benjamín Sandoval se colgaron la medalla de plata y clasificaron para el Mundial. La prueba fue ganada por Leonardo Baduco e Iñaki Burruchaga. Terceros y con medalla de bronce finalizó el bote del Valle Medio conformado por Simón Bechis y Giuseppe Mozzicafreddo. En K2 junior damas, Umma Quiles y Jazmin Scheider sacaron boleto mundialista al quedar segundas detrá de Brunella Pedrotti y Juliana Garea.

Cristian Esparza y Benjamín Sandoval se colgaron la medalla de plata y clasificaron para el Mundial.

Los clasificados al Mundial entre los master

Entre las categorías master, varones y mujeres, también hubo grandes resultados para la Armada Regional. En K2 master A, los neuquinos Santiago Vázquez y Guillermo Di Renzo quedaron segundos detrás de la dupla local conformada por Iván Masbach y Alan Nielsen. En K2 master B los también neuquinos Osvaldo Labrin y Mariano Mansilla lograron su pasaporte mundialista, al igual que la dupla conformada por los otros representantes de El Biguá, Aníbal Fernández y Alejandro Cerda.

Osvaldo Labrin y Mariano Mansilla lograron su pasaporte mundialista.

También lograron la clasificación a la cita ecuménica el eterno Omar Linares (Viedma) y el choelense Fabián González, al igual que el viedmense Gustavo Cirillo, palista olímpico en los Juegos de Seúl 1988, junto a Ricardo Balboa, el padre de Franco.

Entre las damas también hubo grandes actuaciones de las palistas de la Legión Neuquina. En K2 master A Cecilia Cabeza y Natalia Lallana se quedaron con la medalla de oro; y en master C, Roxana Tola y Sandra Moya ganaron su categoría.

Dentro de los K1, en Master C (45-49 años), Néstor Pinta , el máximo ganador de la Regata del Río Negro, ganó su categoría aventajando a Darío Solotar. En master D (50/54), la victoria y uno de los dos cupos mundialistas fue para el neuquino Fernando Milla, que prevaleció sobre Matías de Nicola y el maragato Hugo Ortega. En master F (60-64), el inoxidable Omar Linares se colgó la de oro y dejó atrás a su compañero en K2, el choelense Fabián González. En master G (65/69), Gustavo Cirillo también clasificó al mundial corriendo en soledad. Entre los master H, el viedmense Hector Quiles, fue segundo detrás de Enrique Centeno. En master A, el neuquino Pascual Orellana se quedó con la presea de bronce detrás de Fernando Vázquez y Alan Nielsen

Néstor ‘Piri’ Pinta. Medalla de oro y al Mundial.

En K1 damas B, la neuquina Valeria Cilleruelo y la viedmense Lorena Ramos terminaron primera y segunda respectivamente y estarán en el Mundial de Gualeguaychú, en octubre próximo.