Argentina empató agónicamente ante Venezuela y clasificó a semifinales de los Juegos Suramericanos

En una de las últimas jugadas del partido, la Selección Argentina Sub 19 de Fútbol logró empatarle agónicamente a Venezuela 1 a 1 y obtener la clasificación a las semifinales de los Juegos Suramericanos de Rosario 2026.

Cuando parecía que la suerte estaba echada, el juvenil Ramiro Tulián, futbolista de Belgrano de Córdoba, desató la locura a los 94 minutos de juego en el Coloso Marcelo Bielsa, marcando el tanto que el elenco dirigido por Diego Placente necesitaba para seguir con vida en el certamen continental.

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