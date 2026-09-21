Reconstrucción de la Ruta 69: la obra clave hacia Vaca Muerta ya alcanzó el 95% de ejecución y tiene fecha de finalización

La intervención que abarca 10 kilómetros comenzó en marzo y tiene prevista su finalización para octubre. Foto: Gobierno de Río Negro.

La reconstrucción de la Ruta Provincial 69 en Campo Grande entró en su etapa final y ya alcanzó un 95% de ejecución. La obra se desarrolla sobre uno de los corredores con mayor circulación de vehículos pesados en la zona y apunta a mejorar las condiciones de tránsito y seguridad vial.

La intervención cuenta con una inversión de $3.777.825.633 y está financiada con recursos del Bono VMOS, generado a partir del acuerdo de la Provincia con las empresas petroleras que operan el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.

El proyecto comprende el tramo que se extiende desde el empalme con la Ruta Nacional 151 hasta El Labrador, en Campo Grande. Los trabajos son ejecutados por la empresa Ribeiro S.R.L.

Cuándo se prevé que finalice la obra de la Ruta 69

Desde Vialidad Rionegrina indicaron que la finalización está prevista para octubre. La fecha contempla completar las tareas que todavía se encuentran en ejecución, entre ellas los trabajos de iluminación y semaforización.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, había señalado durante una recorrida a mediados de septiembre que la intervención quedaría terminada en aproximadamente 40 a 45 días, incluyendo esos trabajos finales.

Se prevé la finalización de los trabajos en octubre. Foto: Gobierno de Río Negro.

La obra responde al incremento sostenido del tránsito pesado que atraviesa Campo Grande y utiliza este corredor para desplazarse hacia la zona de Vaca Muerta.

“Lo que estamos haciendo acá es una nueva ruta para que los vecinos de Campo Grande tengan seguridad al transitar como corresponde en una provincia ordenada”, sostuvo el gobernador Alberto Weretilneck durante la recorrida.

Qué trabajos se hicieron en el corredor clave hacia Vaca Muerta

Uno de los sectores centrales de la intervención se encuentra en Villa Manzano, sobre el acceso por calle Pacheco. En esa zona se prevé incorporar una dársena de pesaje, destinada a ordenar el movimiento de los vehículos pesados.

Los trabajos también contemplaron bacheo profundo, colocación de carpeta asfáltica en caliente y la construcción de una intersección canalizada, además de nuevas medidas para ordenar la circulación en los cruces.

Foto: Gobierno de Río Negro.

En el acceso a Campo Grande se optó por utilizar hormigón de alta resistencia en determinados sectores para mejorar su comportamiento frente a las cargas.

El proyecto también contempla la incorporación de semaforización e iluminación, además de una dársena de pesaje en el acceso por calle Pacheco. En ese sector se busca ordenar el ingreso a Villa Manzano y mejorar las condiciones de circulación en uno de los puntos de mayor movimiento del corredor.

La intervención incluye además una intersección canalizada e isletas separadoras, junto con sectores específicos para los giros, como parte de las medidas previstas para mejorar la seguridad vial.

La reconstrucción de la Ruta 69 es una de las 18 obras financiadas con el Bono VMOS

La reconstrucción de la Ruta 69 forma parte de un programa provincial que reúne 18 obras en 15 localidades de Río Negro, financiadas con recursos provenientes del acuerdo alcanzado con las empresas petroleras que operan el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. Según Provincia 10 de esas obras ya están en ejecución, mientras que las ocho restantes se encuentran en distintas etapas de licitación o proyecto.

El paquete tiene presencia en distintos puntos de la provincia, desde la Cordillera hasta el Atlántico. Las localidades alcanzadas incluyen El Bolsón; Cipolletti, Roca, Fernández Oro, Allen, Regina, Campo Grande, Mainqué y Barda del Medio; Luis Beltrán y Conesa; y Sierra Grande, Sierra Colorada, San Antonio Oeste y la comuna de San Javier.

El programa está distribuido en seis rubros. El área educativa concentra la mayor cantidad, con nueve obras, entre nuevos edificios para establecimientos educativos y ampliaciones. También hay tres intervenciones viales, dos hospitales, dos polideportivos, una obra de agua y saneamiento y un edificio público.

Entre las obras que ya están en marcha aparecen, además de la Ruta 69, la pavimentación del acceso vial a la comuna de San Javier, que registra un 95% de avance, y el enripiado integral del acceso a Punta Colorada por la Ruta 9, en Sierra Grande, con un 7% de ejecución.

En salud, el programa contempla la construcción de los nuevos hospitales de Barda del Medio y Sierra Colorada, mientras que en materia de infraestructura sanitaria también avanza la ampliación de la red cloacal de San Antonio Oeste, destinada a incorporar a 860 familias.

En números $62.230 millones es el monto adjudicado hasta el momento en las 13 obras financiadas con el Bono VMOS.

El componente educativo incluye obras en Cipolletti, Luis Beltrán, Fernández Oro y Sierra Grande, además de proyectos previstos para El Bolsón, Campo Grande, Conesa, Roca y Mainqué. Entre ellos se encuentran nuevos edificios para los CET 29, 31, 36 y 4, una nueva escuela primaria y nuevos SUM.

El paquete también incorpora dos polideportivos, previstos en Regina y Allen, con una inversión de $6.000 millones para cada proyecto, además de un nuevo edificio para Energía y Ambiente en Sierra Grande, que permanece en etapa de proyecto y licitación.