Pollo pinchado al estilo turco: una receta fácil, sabrosa y con mucho aroma

Si buscás salir de las preparaciones de siempre, esta receta de pollo pinchado al estilo turco es una alternativa sencilla y económica. El secreto está en el marinado, que combina yogur, limón, ajo y especias para darle sabor y ayudar a que la carne quede más tierna.

La preparación puede hacerse con pechuga o con muslos deshuesados y es ideal para acompañar con arroz, papas, ensalada o incluso pan tipo pita.

Ingredientes

500 gramos de pollo, preferentemente pechuga o muslos deshuesados

3 cucharadas de yogur natural

1 cucharada de jugo de limón

2 dientes de ajo

1 cucharadita de pimentón

1 cucharadita de comino

½ cucharadita de cúrcuma

1 cucharadita de orégano

1 cucharada de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Palitos de brochette

Cómo preparar el pollo pinchado al estilo turco

Cortar el pollo en cubos o trozos medianos y colocarlos en un recipiente.

Agregar el yogur natural, el jugo de limón, el ajo picado, el pimentón, el comino, la cúrcuma, el orégano, el aceite de oliva, sal y pimienta.

Mezclar bien hasta que todos los trozos queden cubiertos con el marinado. Tapar y llevar a la heladera durante al menos 30 minutos. Si se puede dejar algunas horas, el sabor será más intenso.

Pasado ese tiempo, colocar los trozos de pollo en los palitos de brochette, procurando que queden bien juntos.

Cocinar en una plancha, sartén o parrilla bien caliente, girando los pinchos para que el pollo se dore de manera pareja y quede completamente cocido en el centro.

Servir caliente y acompañar con arroz, papas, ensalada fresca o pan pita.

Un truco para que quede más sabroso

El marinado es la clave de esta receta. El yogur ayuda a mantener la carne tierna, mientras que el limón, el ajo y las especias aportan el perfil característico de este tipo de preparación. Para conseguir un dorado más marcado, es importante cocinar el pollo sobre una superficie bien caliente y evitar moverlo constantemente.